السيجارة بـ"294 جنيه".. جولة داخل أول مقهى للحشيش في أمريكا

افتتحت شركة "Lowell Farms" أول مقهى متخصص في تدخين الحشيش بكل أنواعه في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، قرب هوليوود في لوس أنجلوس.

وشهد المقهى إقبالا كثيفا، حيث أظهرت الصور طابورا طويلا جدا خارج مقهى "لويل" قبل افتتاح أبوابه، ودخن الزبائن أنواع الحشيش المختلفة، مع تناول الطعام، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "جارديان" البريطانية.

وافتتح المقهى، الذي يتسع لأكثر من 240 شخصا، أبوابه لمن هم فوق 21 عاما فقط، وأتاح لهم طلب أنواع الحشيش المختلفة من قائمة مشابهة لقائمة الطعام العادية في المطاعم.

المقهى تملكه شركة "Lowell Farms: A Cannabis Cafe"، هي أول شركة تجارية في الولايات المتحدة لديها رخصة لبيع الأطعمة والمشروبات والمنتجات التي تعتمد على الماريجوانا في تكوينها، تلك الشركة يملكها عدد من المشاهير، من ضمنهم نجمة البوب ​​مايلي سايرس والممثل كريس روك والممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان.

ويعمل في المقهى "مضيفات"، يساعدن الزبائن على الاختيار من القائمة، وتقديم المشورة للخبراء أو المبتدئين بشأن أي نوع من أنواع الحشيش الذي يمكن طلبه مع وجبة الطعام وقوة ونكهة كل منتج.

وعن العروض، تتوفر سجائر "ملفوفة" جاهزة، يبدأ سعر السيجارة من 18 دولار، أي 294 جنيها مصريا، والمركزات القوية للغاية مثل "البانجو"، وأدوات للترشيح وأنابيب تساعد على شرب هذه المنبهات.

تتوفر أيضا أطعمة في "Lowell Cafe" لا يدخل الحشيش في تجهيزها، ولكن تقدم "مضيفات الأزهار" للزبائن نصائح لكيفية دمج سلالات مختلفة من الماريجوانا بالوجبات الموجودة في القائمة.

بدورها، قارنت الطاهية التنفيذية في المقهى أندريا درامر التجربة مع تجربة تذوق النبيذ، وقالت "كل يوم نشم ونتذوق سلالات القنّب ونقدمها للزبائن، تمامًا كما نفعل مع النبيذ، من المدهش أن أكون جزءًا من صنع التاريخ، لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأكون كذلك".

وأضافت درامر إنه جرى تدريب 40 من "مضيفات الزهور" بالمطعم على مراقبة الضيوف للتأكد من أنهم قادرون على تحمل تناول الحشيش الذي يطلبونه وأنه لا يوجد شيء بعيد عن السيطرة.

وتابعت: "مضيفو براعمنا يتمتعون بالكفاءة في الاستفسار وسؤال الضيف عن مستوى استهلاكهم، لتحديد النوع المفضل لهم".

يحتوي المطعم أيضًا على مساحة لتناول الطعام في الأماكن المغلقة والهواء الطلق ونظام تنقية هواء عالي التقنية، إذ يقول المديرون إنه يؤدي إلى التخلص من الدخان وضمان عدم عودة أي شخص إلى المنزل وبه آثار دخان الحشيش.

وتنوي شركو "لويل" فتح 7 فروع جديدة، بخلاف فرع لوس أنجلوس.