فيديو ... ناسا ترصد زلزالين على المريخ

رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وقوع زلزالين على المريخ، بعد استخدام كاشف "حساس جدًا" على سطح الكوكب أواخر العام الماضي.

وكانا الزلزلان خافتين لا يمكن للآذان البشرية سماعهما إلا بواسطة "التجربة الزلزالية للهيكل الداخلي" (سييس) في مايو ويوليو، وقد بلغت قوة الزلزالين 3,7و3,3 درجات، وفقًا لموقع "سكاى نيوز".

