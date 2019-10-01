فيديو ... ناسا ترصد زلزالين على المريخ

رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وقوع زلزالين على المريخ، بعد استخدام كاشف "حساس جدًا" على سطح الكوكب أواخر العام الماضي.

وكانا الزلزلان خافتين لا يمكن للآذان البشرية سماعهما إلا بواسطة "التجربة الزلزالية للهيكل الداخلي" (سييس) في مايو ويوليو، وقد بلغت قوة الزلزالين 3,7و3,3 درجات، وفقًا لموقع "سكاى نيوز".

One of our favorite DJs, @NASAInSight, just dropped some new Martian beats! Listen to:



Marsquakes

Wind gusts

???? InSight hard at work



and find out what these sounds tell us about a world far away from our own: https://t.co/Hn2Ql3xQvB pic.twitter.com/WdqSjZUdU7 — NASA (@NASA) October 1, 2019

ويعتقد العلماء أن هذه الدراسة يمكن أن تكشف عن البنية الداخلية العميقة لكوكب المريخ للمرة الأولى.

وحتى الآن تم رصد ما يقرب من 20 زلزال، بواسطة "سيبس" الذي وضعته مركبة الهبوط "إنسايت" التابعة لناسا على المريخ في نوفمبر الماضي.

وقال مختبر الدفع النفاث التابع ل "ناسا"، إن الزلزلان اللذان وقعا يؤكدان أن قشرة المريخ تشبه مزيج من قشرة الأرض والقمر.

وأضاف "المريخ بسطحه المليء بالتجويفات والفوهات يشبه إلى حد ما القمر حيث تستمر الموجات الزلزالية لمدة دقيقة تقريبا في حين أن الزلازل على الأرض تبدأ وتنتهي في خلال ثوان".