فيديو ... ناسا ترصد زلزالين على المريخ

05:33 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
بلغت قوة الزلزالين 3,7و3,3 درجات

بلغت قوة الزلزالين 3,7و3,3 درجات

كتب: الوطن

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رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وقوع زلزالين على المريخ، بعد استخدام كاشف "حساس جدًا" على سطح الكوكب أواخر العام الماضي.

وكانا الزلزلان خافتين لا يمكن للآذان البشرية سماعهما إلا بواسطة "التجربة الزلزالية للهيكل الداخلي" (سييس) في مايو ويوليو، وقد بلغت قوة الزلزالين 3,7و3,3 درجات، وفقًا لموقع "سكاى نيوز".

ويعتقد العلماء أن هذه الدراسة يمكن أن تكشف عن البنية الداخلية العميقة لكوكب المريخ للمرة الأولى.

وحتى الآن تم رصد ما يقرب من 20 زلزال، بواسطة "سيبس" الذي وضعته مركبة الهبوط "إنسايت" التابعة لناسا على المريخ في نوفمبر الماضي.

وقال مختبر الدفع النفاث التابع ل "ناسا"، إن الزلزلان اللذان وقعا يؤكدان أن قشرة المريخ تشبه مزيج من قشرة الأرض والقمر.

وأضاف "المريخ بسطحه المليء بالتجويفات والفوهات يشبه إلى حد ما القمر حيث تستمر الموجات الزلزالية لمدة دقيقة تقريبا في حين أن الزلازل على الأرض تبدأ وتنتهي في خلال ثوان".

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