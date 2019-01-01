مطعم شهير يدعو عائلة ضحية واقعة "مصطفى أبو تورته" لعزومة: متخليش تورته تزعلك

04:01 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
مصطفى أبو تورته وخطيبته

مصطفى أبو تورته وخطيبته

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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دعا مطعم شهير في منطقة مدينة نصر، أسرة نهال شعبان، ضحية واقعة "مصطفى أبو تورته"، التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الثلاثاء في مصر.

وتعود الواقعة إلى هروب عريس خلال حفل خطبته بحجة مرض خاله، ليترك العروسة وحدها في القاعة، ويغادر مع عائلته، حاملا معه "تورتة الفرح"، وفقا لرواية خطيبته السابقة والتي اشتهرت باسم "مصطفى أبو تورتة".

انتشار واقعة مصطفى أبو تورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي انتشر على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه عدد من النجوم كان أبرزهم الفنان محمد هنيدي، الذي علق على الواقعة عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث نشر تغريدة ساخرة بصورة لشخصيته في فيلم "عندليب الدقي"، معلقًا عليها: "كان في تورته هموت عليها".

ويبدو أن أحد مطاعم منطقة مدينة نصر، قرر استغلال الواقعة كنوع من الدعاية، حيث كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك" منشورًا يدعو فيه ضحية الواقعة لتناول الغداء برفقة أسرتها في المطعم.

وقال المطعم في المنشور: "متخليش تورته تزعلك ولا تِكسر نِفسك.. احنا عازمينِك أي وقت تحبيه انتي وعيلتك وصحابك يمكن نحاول نعوضلكوا لو جزء بسيط من اليوم".

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