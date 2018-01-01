غاندي .. فيلمان جسدا حياته وقصة اغتياله في السينما العالمية

غاندي هو واحد من أشهر الشخصيات في القرن العشرين فهو سياسي بارز وزعيم روحي وساهم في استقلال الهند وكان رائدا في مقاومة الاحتلال بالأسلوب السلمي، واشتهر بإسم "المهاتما غاندي" في جميع دول العالم التي ألهم الكثير من رجالها.

ولد غاندي في مثل هذا اليوم 2 أكتوبرعام 1869 في بوربندر بولاية غوجارات الهندية من عائلة محافظة لها تاريخ طويل في العمل السياسي، سافر إلى بريطانيا في 1888 لدراسة القانون وحصل على إجازة جامعية ليعمل محاميًا وعاد إلى الهند عام 1891 بعد الانتهاء من دراسته، وتميزت حياة غاندي بمفارقات عديدة منذ بداية عمله كمحامي وسفره إلى جنوب أفريقيا ومقاومة الاحتلال البريطاني لبلاده.

واهتمت السينما العالمية بسرد حياة الزعيم الروحي غاندي، وتستعرض "الوطن" في ذكرى ميلاده أبرز فيلمين سينمائيين تناولا حياته وحادث اغتياله.

Gandhi

في عام 1982 تم عرض فيلم "Gandhi"، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويسرد الفيلم حياة الزعيم الهندي غاندي بعد طرده من قطار في جنوب أفريقيا عام 1893 بسبب أنه هنديًا وممنوع من السفر بالدرجة الأولى في القطار، حينها يدرك غاندي أن القوانين متحيزة ضد الهنود، ويقرر بدء حملة احتجاج سلمية من أجل حقوق الهنود، وبعد عدة اعتقالات واهتمام من العالم، اضطرت الحكومة للاعتراف بحقوق الهنود في البلاد، ليعود غاندي إلى الهند ويُعتبر بطلًا قوميًا ليبدأ رحلة أخرى للحصول على الاستقلال.

الفيلم من إنتاج الهند وللمخرج الإنجليزي ريتشارد أتنبروه الذي قدم من قبل فيلم "chaplin"، وكتب سيناريو الفيلم جون براليي، جسد دور غاندي خلال أحداث الفيلم الممثل البريطاني بن كينجسلي، وشاركه البطولة كل من "كانديس بيرجن، إدوارد فوكس، جون غيلغود وتريفور هوارد".

The Gandhi Murder

عام 2018 تم عرض فيلم "The Gandhi Murder"، بعد أكثر من سبعين عاما على حادث اغتيال الزعيم الهندي.

يلقي الفيلم الضوء على حادث اغتيال الزعيم الهندي الذي قاد بلاده نحو التحرر من الاحتلال البريطاني في ظل سلسلة من أحداث العنف التي عاشتها بلاده بين الهندوس والمسلمين.

الفيلم من إخراج كريم تريديا والذي يعتبر تجربته السينمائية الثانية وتأليف راليتزا إيفانوفا، جسد شخصية غاندي خلال أحداث الفيلم الممثل جيسوس سانس وشاركه البطولة "لوك باسكوالينو، ستيفن لانج، إليسا نوفيللي و بوبي فيليبس".

أغتيل غاندي في 30 يناير عام 1948 وكان يبلغ من العمر 78 عامًا على يد الهندوسي المتعصب ناتهورام غودسي، والذي كان مغتاظًا من تعاطف غاندي مع المسلمين، وانحنى أمام المهاتما غاندي قبل أن يطلق عليه النار ثلاث مرات من مسدس على مسافة قريبة جدًا.