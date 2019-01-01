"ليس كل سقوط نهاية".. أشهر مقولات "غاندي" في ذكرى ميلاده

05:10 ص | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
مهاتما غاندي

مهاتما غاندي

كتب: كريم عثمان

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المهاتما غاندي، هو سياسي هندي بارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند من الاستعمار البريطاني، وعُرِف بدعوته لمقاومة الاستبداد والاحتلال بـ "اللاعنف والسلمية"، حتي أصبح يوم ميلاده يوماً دولياً لِلاعنف.

ويحل اليوم 2 أكتوبر، ذكرى ميلاد غاندي، الذي أثرى الحياة الإنسانية بمقولات عظيمة، ظلت خالدة ترددها الأجيال المتعاقبة على الرغم من رحيله، وتستعرض "الوطن"، أبرز هذه المقولات في التقرير التالي..

- يكمن المجد في محاولة الشخص الوصول إلى هدف وليس عند الوصول إليه.

- الأرض توفر ما يكفي لتلبية احتياجات كل إنسان، ولكن ليس جشع كل رجل.

- لا يمكن لحضارة العيش إذا كانت تحاول أن تكون حصرية.

- يمكنك أن تقيدني، يمكنك أن تعذبني، يمكنك حتى أن تقوم بتدمير هذا الجسد، ولكنك لن تنجح أبداً في احتجاز ذهني.

- عِش كما لو كنت ستموت غداً، وتعلم كما لو كنت سعيش للأبد.

- الحرية غير ذات قيمة إذا لم تشمل حرية ارتكاب الأخطاء.

- يجب أن يعيش الأغنياء ببساطة أكثر حتى يستطيع الفقراء أن يعيشوا.

- ليس هنالك طريق للسلام، بل السلام هو الطريق.

- رماني الناس بالحجارة، فجمعتها وبنيت بيتًا.

- إنّنا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصومنا، ولكن بمقدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل.

- ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

- إنّ مبدأ العين بالعين يجعل كل العالم أعمى.

- الفقر هو أسوأ أشكال العنف.

- حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت.

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