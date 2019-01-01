"لاسو".. فيسبوك تخطط لإطلاق تطبيق جديد

02:53 ص | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
فيسبوك

فيسبوك

كتب: وكالات

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ينوي رئيس ومؤسس فيسبوك مارك زوكربرج، أن يخوض معركة من أجل منع محاولة الحكومة الأمريكية تفكيك عملاق التواصل الاجتماعي الذي أسسه ويديره.

وينوي اتخاذ خطوات، من ضمنها إطلاق تطبيق جديد يدعى "لاسو" كشف عنه تسريب صوتي خاص برئيس ومؤسس فيسبوك، بحسب "سكاي نيوز".

وجاء في التسريب الصوتي، الذي يعود لزوكربرج خلال اجتماع لموظفي "فيسبوك" في يوليو، أنه سيتحدى هذه الجهود، مكررا حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.

وتحدث مارك، تحديدا، عن خطة السيناتور إليزابيث وارين المرشحة الديمقراطية للرئاسة، لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية، وقال عنها "إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية".

وأشار إلى أنه لن يدلي بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار، متابعا: "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر أمامها".

وذكر مؤسس فيسبوك أنه لا يزال متفائلا بشأن آفاق العملة الرقمية لييرا، على الرغم من التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.

وخلال التسجيل، أخبر مارك الموظفين أن فيسبوك تخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق "تيك توك"، قائلا "لدينا منتج يسمى (لاسو)، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك".

واختتم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج "نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيكتوك منتشرا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير".

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