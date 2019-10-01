فيديو.. تركي آل الشيخ يستضيف مورينيو: أحلم بشخص مثلك يدرب في السعودية

وطلب رئيس هيئة الترفيه السعودية من مورينيو توجيه رسالة إلى بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي ألمريا الإسباني، الذي يملكه آل الشيخ، إذ قال متهكما: "إذا كنت ترغب في توجيه رسالة إلى بيدرو، لقد خسر في آخر مباراة، بعد أن احتفل قبل المباراة بيوم ثم خسر".
وبناء على طلب آل الشيخ، تحدث مورينيو: "قلت إنني شخص مميز، بيدرو أيضا شخص مميز، هو مدرب مرح، يجب أن تدعمه دائما، أنا لم أتحدث مع بيدرو منذ فترة طويلة، ولكن أعتقد أنه شخصية رائعة".
واختتم المستشار تركي آل الشيخ حديثه لمورينيو قائلا: "أنا سعيد جدا بأن أستقبلك أنت وعائلتك في الرياض، ولو لم تكن الأرض مستعدة لاستقبالك، فقلوبنا مستعدة".
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