فيديو.. تركي آل الشيخ يستضيف مورينيو: أحلم بشخص مثلك يدرب في السعودية

12:55 ص | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
تركي آل الشيخ ومورينيو

تركي آل الشيخ ومورينيو

كتب: مصطفى الصبري

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استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء لقائه بمورينيو، وتحدثا خلاله عن بيدرو ورغبة رئيس هيئة الترفيه في استقباله وعائلته في الرياض.

وتحدث تركي آل الشيخ إلى مورينيو، باللغة الإنجليزية، قائلا "أنا سعيد جدا بمقابلتك أيها المميز، وسعيد بوجودك هنا، واليوم أنا سعيد جدا لأن الهلال ربح، وفي أحلامي أن يكون هناك شخص مثلك يدرب في السعودية".

وطلب رئيس هيئة الترفيه السعودية من مورينيو توجيه رسالة إلى بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي ألمريا الإسباني، الذي يملكه آل الشيخ، إذ قال متهكما: "إذا كنت ترغب في توجيه رسالة إلى بيدرو، لقد خسر في آخر مباراة، بعد أن احتفل قبل المباراة بيوم ثم خسر".

وبناء على طلب آل الشيخ، تحدث مورينيو: "قلت إنني شخص مميز، بيدرو أيضا شخص مميز، هو مدرب مرح، يجب أن تدعمه دائما، أنا لم أتحدث مع بيدرو منذ فترة طويلة، ولكن أعتقد أنه شخصية رائعة".

واختتم المستشار تركي آل الشيخ حديثه لمورينيو قائلا: "أنا سعيد جدا بأن أستقبلك أنت وعائلتك في الرياض، ولو لم تكن الأرض مستعدة لاستقبالك، فقلوبنا مستعدة".

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