فيديو.. مشجع ينتقم من لاعبي فريقه بـ"النبلة" بعد الخسارة في الدوري الزامبي

واقعة غريبة شهدتها ملاعب مدينة "ندولا" في زامبيا أمس الأول، إذ قرر مشجع لأحد الفرق التي تنافس على الدوري أن ينتقم من لاعبي فريقه الذي يشجعه بطريقة غير مألوفة، بعد الخسارة وفقد 3 نقاط.

وقام مشجعو فريق "ناكانا" برمي أعضاء الفريق -لاعبين وجهاز فني- بالحجارة، وأبرز هؤلاء المشجعين شاب حمل "نبلة" وقذف بها الحجارة، عقب خسارة الفريق على يد "فورست رينجرز".

وانتهت المباراة التي جمعت "ناكانا" و"وفورست رينجرز"، في سياق منافسات الدوري الزامبي، أمس الأول الأحد، على ملعب "ليفي مواناواسا"، بنتيجة 1-0 لصالح "رينجرز"، حسبما ذكرت صحيفة "زامبيا ديلي ميل".

وعقب نهاية المباراة، بدأ المشجعون الغاضبون بقذف دكة الفريق بالحجارة، ومنهم من استخدم "نبلته"، ما جعل اللاعبين والجهاز الفني يختبؤون ويفرون من أمامهم.

وأدان رئيس نادي "ناكانا" إفيريستو كابيلا السلوك الجامح للمشجع الذي رجم مقاعد البدلاء بعد الهزيمة أمام فورست رينجرز.

وألقت الشرطة في زامبيا القبض على مجموعة من المشجعين عقب هذه الواقعة، بتهمة الشغب والتعدي على اللاعبين والجهاز الفني لـ"ناكانا".