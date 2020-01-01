تطورات في لعبة PUBG بضم شخصيات من مسلسل The Walking Dead

07:06 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
أضافت لعبة "PUBG" عدداً من الخصيات من مسلسل "The Walking Dead"

أضافت لعبة "PUBG" عدداً من الخصيات من مسلسل "The Walking Dead"

كتب: شريف محمد فريد

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في إطار منافستها الشرسة مع شركة "Epic Games" المنتجة للعبة "Fortnite"، أعلنت شركة "PUBG Corporation "، عن إضافتها لعدد من الشخصيات الشهيرة الخاصة بالمسلسل التليفزيوني الأمريكي الشهير "The Walking Dead"، وذلك عبر الحساب الرسمي للعبة على موقع التدوينات تويتر.

الشخصيات الجديدة تشمل ريك "Rick"، داريل "Daryl"، مايكون "Michonne"، نيجان "Negan"، والذين يمكن أن يقوم اللاعب باختيار المظهر الخاص بهم، أو "Skin"، كما ستكون كل شخصية مزودة بالأداة أو السلاح الذي اشتهرت به في المسلسل، مثل دراجة داريل النارية، أو سيف الكاتانا الخاص بمايكون، أو مضرب نيجان الشهير، وذلك بحسب ما نقله موقع "Engadget" الإلكتروني، المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

الإضافة "المؤقتة" بدأت من اليوم، حيث من المتوقع أن يتم سحب الشخصيات من اللعبة في أوائل عام 2020.

كانت لعبة "PUBG" قد قامت بخطوة مماثلة العام الماضي، عندما قامت بإضافة شخصيات وأماكن من لعبة "Rsident Evil"، وهي الخطوة المعروفة في عالم الترفية والألعاب باسم "Croosover"، بمعنى تقاطع أو التقاء لعالمين ينتميان لأكثر من فيلم أو مسلسل أو لعبة.

هذه الخطوة من جانب "PUBG" تأتي بعد وقت قصير من قيام منافستها، لعبة "Fortnite"، بإضافة شخصيات من عالم أفلام "باتمان".

حيث أضافت شخصيتي "باتمان" و"بات وومان"، بالإضافة إلى مدينة "جوثام سيتي" نفسها، كما أتاحت اللعبة العديد من المركبات والأسلحة الخاصة بشخصية "باتمان"، إضافة إلى إمكانية استخدام عباءته الشهيرة للطيران في سماء مدينة "جوثام".

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