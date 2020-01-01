تصدرت "يوتيوب مصر".. 6 ملايين جنيه أرباح قناة محمد رمضان شهريا

04:00 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

كتب: فادية إيهاب

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تخطت قناة الفنان محمد رمضان، عبر موقع "يوتيوب" حاجز الـ2 مليار مشاهدة بعدد مشتركين اقترب من الـ7 ملايين؛ لتصبح الأولى في مصر، بحسب ما نشره رمضان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

محمد رمضان: شكرا جمهوري الغالي 

وعلق محمد رمضان على تصدر قناته "يوتيوب" في مصر، قائلا: "الحمد لله ثم شكراً الجمهور الغالي..  قناتي الرسمية على يوتيوب أصبحت رقم واحد في مصر .. اقترب عدد مُشتركيها لـ٧مليون مُشترك ومشاهدتها تخطت الـ2 مليار 124 مليون مشاهدة.

وتحقق قناة محمد رمضان الرسمية نحو 385 ألف دولار شهريا، فيما الأرباح السنوية قد تصل إلى 4.6 مليون دولار، بحسب موقع "سوشيال بليد". 

وطرح "رمضان" من قبل أغاني متنوعة وكان أبرزها "نمبر وان" التي اقتربت من 100 مليون مشاهدة، ولم يمر وقت قصير حتى قدم لمحبيه أغنية "مافيا"، ، قبل أن يقدم مؤخرا فيديو كليب أغنية "قمر" في شهر مارس الماضي.

وحققت أغنية "قمر" 18 مليون و512 ألف مشاهدة عبر قناة "رمضان" الرسمية على موقع "يويتوب"، فيما حققت أغنية "مافيا" 123 مليونا و82 ألف مشاهدة منذ أن جرى طرحها في يناير الماضي.

واستطاع "رمضان" أن يجذب الملايين من المتابعين، بعد أغنيته في إعلان إحدى شركات الاتصالات، بالتعاون مع النجم العالمي جان كلود فاندام، والذي طرح في شهر رمضان، محققا مليون و997 ألف مشاهدة.

فيما حقق فيديو كليب "نمبر وان" والذي جرى طرحه في العام الماضي، 105 ملايين و785 ألف مشاهدة.

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