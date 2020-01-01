حال استبعاد صلاح من المنتخب.. من هو بديل أبو مكة في قائمة الفراعنة؟

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من معسكر الفراعنة، الذي ينطلق يوم 7 أكتوبر الجاري ويتخلله ودية أمام بتسوانا يوم 14 من الشهر ذاته، استعدادا لمباراة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

واستقر البدري، على عدم استدعاء محمد صلاح، بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعب، بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الكابتن حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.

الشكوك حول استبعاد صلاح أثارت التساؤولات في أذهان المشجعين، من اللاعب الي سيجد فيه البدري ضالته في غياب الفرعون المصري، ليكون بديلًا لصلاح في المنتخب، وهل سيؤدي المطلوب منه أم سيكون فقط سد خانة؟.

وتستعرض "الوطن" فما يلي أبرز الاختيارات المتاحة أمام حسام البدري لتعويض صلال حيال استبعاده، بحسب مستويات اللاعبين التي ظهرت خلال مباريات الدوري العام منذ بدايته:

حسين الشحات

بعد ما قدمه في الآونة الاخيرة برفقة كتيبة نجوم النادي الأهلي، أصبح اللاعب حسين الشحات جناح الأحمر، ضمن الأعمدة الرئيسية للفريق، بل ويعتبره المحللين والجمهور الاهلاوي نجم الفريق الأول في الفترة الحالية.

وبالرغم من البداية غير الموفقة لـ"الشحات" مع المارد الأحمر إلا أنه سرعان ما استعاد بريقه، وأصبح جديرًا بحمل قميص منتخب مصر من جديد، وفي ظل غياب صلاح، يكون الشحات أقرب الاختيارات المتاحة لتعويض "أبو مكة"، وذلك لأنه يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر بنفس الجودةوالدقة تقريبًا، وهو ما يجعل إسناد تلك المهمة له هو الاقرب للمنطق.

رمضان صبحي

هو أحد أبناء النادي الأهلي الذي يعول عليه الجمهور كثيرًا، كما عول عليه البدري أيضًا خلال فترة توليه مسئولية الإدارة الفنية للأحمر، وبعد مستواه المميز الذي قدمه في الدوري ومباريات دوري أبطال أفريقيا، سيكون رمضان صبحي خيارا متاحا أمام البدري لملء الفراغ الذي تركه "مو".

وليد سليمان

على الرغم من خروجه من دائرة حسابات البدري، كونه لا يشارك بصفة أساسية مع النادي الأهلي، إلا أن وليد سليمان يظل قيمة كبيرة، كما أن البدري يعي جيدا إمكانيات اللاعب وكيفية الاستفادة منه في الملعب.

وليد يجيد اللعب في مركز محمد صلاح كجناح أيمن، وهو مركزه الرئيسي، ما يجعل مهمته سهلة، خاصة أنه لاعب دولي وله خبرة كبيرة في المبارايات الصعبة.

تريزيجية

تميمة حظ منتخب مصر، لاعب دؤوب لا يكل ولا يمل داخل أرض الملعب، على الرغم من كوته يلعب في مركز الجناح الأيسر، إلا أن محمود حسن تريزيجيخه لعب بالفعل مسبقًا في مركز الجناح الأيمن في أكثر من مناسبة.

البدري كان مدربًا للأهلي ويعي جيدًا إمكانيات تريزيجيه، ومن الممكن أن يستغله في الجهة اليمنى للمنتخب، كونه عنصر أساسي في السنوات الأخيرة داخل تشكيلة الفراعنة.

وينطلق معسكر المنتخب المصري، يوم 7 أكتوبر الجاري ويتخلله ودية أمام بتسوانا يوم 14 من الشهر ذاته، استعدادا لمباراة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.