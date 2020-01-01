الشرطة الأمريكية تحقق في قضية "فيلم فاضح على الطريق العام"

05:09 ص | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

كتب: وكالات

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تجري شرطة أوبورن هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية، تحقيقا بعد أن أصيب سائقو السيارات الذين كانوا يمرون بإحدى ضواحي ديترويت بالذهول لرؤيتهم فيديو إباحي يعرض على لوحة إعلانات إلكترونية. 

وقالت شرطة أوبورن هيلز إن الفيديو عرض لحوالي نصف ساعة مساء السبت الماضي، على لوحة إعلانات بطول الطريق السريع 75 الذي يربط بين الولايات بالقرب من طريق ميشيغان السريع رقم 59 قبل أن تتصل الشرطة بالشركة التي تمتلك لوحة الإعلانات ويتم إزالة الصور،وأضافت أن عدة أشخاص اتصلوا بخدمة الرقم 911 بعد مشاهدة الفيديو الفاضح جنسيا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال السائق تشاك ماكماهون لمحطة "دبليو دي آي في" التلفزيونية إنه شاهد الفيديو وتساءل عما إذا كانت لوحة الإعلانات تعلن عن ناد للتعري، وتحقق الشرطة في الكيفية التي آلت بها الصور للظهور على لوحة الإعلانات، بما في ذلك ما إذا كان شخص ما اخترق نظام اللافتات الإلكتروني.

وشاهد طبيب يدعى جاستن كامو الفيديو أيضا، وقال لمحطة "دبليو إكس واي زد" التلفزيونية إنه افترض على الفور أن "شخص ما قد اخترقها".

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