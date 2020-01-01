اختبار جديد للدم يستطيع اكتشاف 20 نوعا من السرطان

05:44 ص | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
إختبار جديد للدم يستطيع إكتشاف 20 نوعا من السرطان

إختبار جديد للدم يستطيع إكتشاف 20 نوعا من السرطان

كتب: وكالات

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رصد فحص دم جديد تم إجراؤه، أكثر من 20 نوع من السرطان، ويتيح إمكانية التشخيص والعلاج المبكر للمرض.

وقال باحثون بريطانيون بأن الفحص تمكن من رصد التغير في الجينات مع تطور المرض، عبر دراسة الأنماط غير الطبيعية في الحمض النووي، فوجدوا أن طريقتهم تشير إلى مصدر السرطان بنسبة 90% من المرات.

كما نقلت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية عن معد الدراسة جيوفري أوكسنارد، قوله بإن الأبحاث تمكنت من التغلب على مقاربات تسلسل الحمض النووي التقليدية في رصد أشكال متعددة من السرطان في عينات الدم وتمكّن من رصد أكثر من 99 % من الحالات السرطانية المكتشفة بشكل صحيح، ونسبة 32% من المرضى في المرحلة الأولى من السرطان، و76% في المرحلة الثانية، وفقا لموقع "العربية".

ويأمل الباحثون بتشخيص ثلاثة أرباع مرضى السرطان عند المرحلتين الأوليتين بحلول عام 2028، وتوصلت العينات إلى أنواع من سرطان الثدي، والقولون، والمستقيم، والمريء، والمرارة، والمعدة، والرأس، والعنق، والرئة، وسرطان الدم الليمفاوي، وسرطان "المايلوما المتعدد" وسرطان المبايض، والبنكرياس.  

  

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