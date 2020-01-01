دراسة حديثة: تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى الموت المبكر

04:31 ص | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
لحوم حمراء

لحوم حمراء

كتب: وكالات

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توصلت دراسة حديثة أجريت بجامعة هارفارد إلى أدلة علمية جديدة بشأن خطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة، ونصحت بتجنب هذا النوع من اللحوم قدر الإمكان، من أجل عمر أطول. 

وتوصلت الدراسة المنشورة في مجلة "بي إم جي" البريطانية الطبية الأسبوعية إلى أن عادات تناول اللحوم يمكن أن تؤدي إلى خطر الموت المبكر، وأفادت الدراسة بأن زيادة استهلاك هذه اللحوم بمعدل نصف حصة يوميا يزيد خطر الموت في سنة مبكرة بنسبة 10%.

 ووجدت الدراسة أن اللحوم من الممكن إستبدالها بمصادر بروتين أخرى، مثل الدواجن والأسماك والمكسرات والبقوليات والخضار، مما قد يساعد الإنسان على العيش لفترة أطول، وتجنب خطر الوفاة المبكرة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء يرتبط بخطر الوفاة، وأن الخطر الأكبر يتعلق بمن زادوا من استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة، وبأن القليل من اللحوم الحمراء والاعتماد أكثر على مصادر البروتين الأخرى يرتبط بانخفاض خطر الوفاة على مدى 8 سنوات.

كما لفتت الدراسة إلى أهمية التفاؤل من أجل عمر طويل، فالتفاؤل لا يحمي القلب فقط، إذ كشفت دراسات سابقة وجود صلة مباشرة بينه وبين الحصول على جسد صحي، إذ يكون نظام مناعة أقوى، ووظائف رئة أفضل.

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