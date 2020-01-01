براءة نيمار من تهمة اغتصاب عارضة أزياء

انتصر القضاء البرازيلي للاعب كرة القدم البرازيلي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إذ منحه البراءة من تهمة الاغتصاب، بالإضافة إلى محاكمة من اتهمته بالاحتيال.

وأصدر قاض برازيلي قرارا بمحاكمة عارضة الأزياء ناجيلا ترينداد، التي اتهمت نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، بالاغتصاب، بتهمة الاحتيال، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وحكم قاضٍ آخر بإسقاط تهم خطيرة وجهتها العارضة ناجيلا ترينداد إلى نيمار، بعد قرار رفض شكواها بأن البرازيلي اغتصبها.

واستند القاضي في القرار الذي أصدره بإسقاط التهمة، في القضية التي أصبحت مثار جدل في الشارع الكروي لفترة طويلة، إلى نقص الأدلة، بالإضافة إلى أن القاضي توصل إلى أدلة تثبت أن العارضة وزوجها السابق إستيفينس ألفيس حاولا التلاعب بالتحقيق.

وأكد المدعي كوزمي أراخو، أمس الأول الأحد، أنه سيطعن على القرار باتهام ترينداد وزوجها السابق بالاحتيال في الإجراءات.

وكانت ترينداد، قد اتهمت نيمار باغتصابها بفندق في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي، إلا أن لاعب باريس سان جيرمان نفى الاتهام، وقال إن العلاقة بينهما كانت بالتراضي.