انتبه.. غسالات الملابس تهدد صحة الإنسان

أثبت مجموعة من العلماء أن هناك خطر يهدد صحة الإنسان ناتج من استخدام غسالات الملابس الكهربائية الحديثة، ويتلخص في برامجها التقنية.

وقال علماء إن النظام التقني في برنامج غسالات الملابس يهدد صحة الإنسان، والسبب في ذلك أنه لا يقضي تماما على البكتيريا الخطرة المقاومة للمضادات الحيوية، وفقا لما نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "MedicalXpress".

واستطاع الباحثون أن يتوصلوا إلى هذه النتيجة بعدما توسعوا في الدراسة عقب طلب العاملين في أحد مستشفيات مدينة "بون" الألمانية من الخبراء توضيح سبب استمرار الوباء الذي انتشر في المستشفى.

وعقب التحليل والدراسة، توصل العلماء إلى أن الحاوية المخصصة لمسحوق الغسيل والقطع المطاطية التي تقع في أسطوانة الغسالة، بهم أعداد مختلفة من البكتيريا.

ومن النتائج التي توصل إليها العلماء أيضا أن تلك البكتيريا منها أنواع قادرة على التسبب في الإصابة باللالتهاب الرئوي.

وشدد العلماء على أن هذه البكتيريا تبقى حية عند استخدام نظام التقنين في برنامج غسل الملابس، وتصيب الأمعاء مسببة الالتهابات ومشكلات صحية في المعدة.

وبناء على نتائج دراستهم وتحليلهم، حذر الباحثون من استخدام هذا النظام إذا كان في البيت من يعاني من مرض معدي مزمن أو جرح لا يلتئم.