فيديو.. حقيقة تجول وحيد قرن بري في أحد شوارع القاهرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو قصير يظهر فيه حيوان وحيد قرن بري ضخم يتجول في أحد الشوارع، وسط ذهول ودهشة الحاضرين، الذين حرصوا على توثيق هذه الواقعة.

وقال مستخدمو فيسبوك إن واقعة تجول وحيد القرن الغريبة هذه حدثت في أحد شوارع مدينة القاهرة، إذ كتبت أكثر من صفحة عن وصف المقطع القصير "وحيد القرن يتجول في شوارع القاهرة في مشهد فريد من نوعه".

مقطع الفيديو جمع أكثر من 80 ألف مشاهدة خلال ساعة واحدة وآلاف الإعجابات والتعليقات، وما جعل المشاهدون يعتقدون أنه وقع في شوارع القاهرة أن الفيديو يتضمن أشخاص ينطقون بعض العبارات بالعربية، ولكن على الرغم من ذلك، فالواقعة لم تكن في شارع من شوارع القاهرة، ولكن هذا لا ينفي حقيقة الفيديو.

حقيقة الفيديو المنتشر على أن ما به وقع في القاهرة، أن سائحة وثقت لحظة تنزه وحيد القرن الفريدة هذه أثناء وجودها في قرية تقع في نيبال، عام 2017.

وقالت وكالة الأنباء والصور الدولية "caters news"، في وصف الفيديو، الذي نشرته عام 2017: "سائح بريطاني التقط هذا المشهد المذهل لوحيد قرن بري في نزهة عارضة في الشارع الرئيسي في قرية سيوراها الواقعة في نيبال".

وأضافت "caters news" أنه من المعتقد أن وحيد القرن الفريد الذي ظهر في الفيديو يُعتقد أنه جاء من حديقة "شيتوان" الوطنية القريبة من القرية.

واختتمت وكالة "caters news" أن السائحة التي التقطت الصورة تدعى آنا سيموسيك، وتبلغ من العمر 35 عامًا، وهي من سكان منطقة ليدز البريطانية، ووثقت الفيديو أثناء قضائها إجازة في نيبال.