مواقع التواصل تسخر من مباراة الزمالك: "من هو رجل مبارة اليوم؟"

أعلن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، بطل السنغال، التي كانت مقررة على استاد برج العرب، مساء اليوم، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، انتهاء المباراة لصالح الزمالك بعد انسحاب الفريق السنغالي.

وأعلن مراقب المباراة رسميا اعتماد النتيجة بفوز الزمالك على جينيراسيون فوت السنغالي، وتأهل الزمالك لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موجة سخرية على مواقع التواصل بسبب مباراة الزمالك

موجة من السخرية اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتهاء المباراة، والسبب أن الزمالك تأهل دون أن يلعب أو يخوض مواجهة.

غرد أحد مستخدمي "تويتر" ساخرا، "فاضل حاجه بسيطة على الصدارة"، وكتب آخر "سؤال هاش اليوم، من هو رجل مبارة الزمالك اليوم"، وقال ثالث، "بيقولك لاعبين الزمالك طلبت من أمير مرتضى منصور إنهم يعملوا أي واجب مع الحكم اللي قطع مسافة كبيرة على الفاضي، أمير قالهم هنعشيه بليلة".

وغرد معلق آخر عبر موقع التدوينات القصيرة، "بيقولك الزمالك عمل تقسيمة علشان الفريق مجاش، الفرقتين اللي عملهم في التقسيمة خسروا"، وكتب آخر، "الزمالك الأبيض بيلاعب الزمالك المتنكر".

وكتب مستخدم آخر، "الفريق السنغالي دا عامل زي الدبانة الغلسة، سايبة كل أفريقيا وجاية تقف على وش الزمالك، وحياة أمك ياساديو ياماني ما هتشوف فريقي في الفانتازي تاني".

وبجانب التغريدات الساخرة، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا كثيرة على طريقة "الكوميكس" للسخرية من موقف الزمالك اليوم.

الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك

ولكن مؤخرا، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا بعدم اعتماد نتيجة مباراة الزمالك بانسحاب جينراسيون السنغالي، إذ أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه علم بإقامة مباريات في القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى مباريات انبي أمام طلائع الجيش، ببتروسبورت، مصر اف سي وأسوان في ستاد الكلية الحربية، والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون أيام 26، و28 سبتمبر على الترتيب.

واختتم الاتحاد الأفريقي حديثه، قائلًا: "نود أن نبلغكم أن القرار النهائي بخصوص الزمالك وجينراسيون سيتم إبلاغكم بها بمجرد اجتماع اللجان المسئولة".

وقرر الاتحاد الأفريقي نقل مباراة الزمالك وجينراسيون فوت إلى ستاد الجيش ببرج العرب بعدما وصله خطاب من الأمن يؤكد صعوبة إقامة اللقاء بالقاهرة.