محمد رمضان يقصف قنوات الشر بـ"كوميكس": توتة توتة خلصت الحدوتة

04:54 م | الأحد 29 سبتمبر 2019
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

كتب: فادية إيهاب

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نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، أحد الفيديوهات التي تشاركها فناني الكوميكس، للسخرية من قناة الجزيرة القطرية وجماعات الإخوان، وما يبثونه من كذب وتضليل. 

وعلق محمد رمضان، على الفيديو: "وده اللي الشعب المصري عملوا مع القنوات المُغرضة يوم الجمعة 27 سبتمبر وتوتة توتة خِلصت الحدوتة". 

وفي ظل سلسلة التضليل والشائعات عن الوضع في مصر، التي انتهجتها قناة الجزيرة القطرية خلال الأيام الماضية، وتناقلتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وجد  رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال كشفهم حقيقتهم مادة ثرية للسخرية والضحك. 

وخلال دعوات المقاول الهارب التخريبية والتي احتضنتها الجزيرة عبر شاشتها دون وجود مادة حقيقية للبث، ولم تلقى أي تفاعلا من قبل المصريين، انهالت العديد من التعليقات الساخرة على ذلك الفشل الذريع. 

وبجانب السخرية على الصفحات الشخصية لرواد "فيس بوك" و"تويتر"، وجدت صفحات "الكوميكس" مجالا كبيرا في إنتاج الصور الساخرة، والتي لاقت ردود أفعال كبيرة على السوشيال ميديا.

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