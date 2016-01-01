عبد الحق نوري.. اللاعب الواعد يتعرض لتلف بالدماغ

انتشرت أخبار عبر "تويتر" حول وفاة اللاعب الهولندي (مغربي الأصل) عبد الحق نوري، لاعب نادي أياكس الهولندي السابق، الذي سقط في الملعب منذ عامين، خلال مباراة ودية، ودخل منذ هذا الوقت في غيبوبة حتى الآن.

ورغم عدم تأكيد النادي أو أسرة اللاعب أو نفيهما الخبر، إلا أن كثيرين لا يزالون يترقبون الخبر اليقين عبر حساب نادي أياكس الرسمي.

ليست المرة الأولى.. شائعات وفاة عبد الحق نوري

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر خلالها شائعة وفاة عبد الحق نوري، ففي مايو الماضي، برز خبر مماثل، لكن أسرة اللاعب نفته، وأكدت أن حالته لا تزال مستقرة، وفقا لموقع الإذاعة البريطانية "BBC".

سقوط عبد الحق نوري على أرض الملعب

اللاعب الهولندي صاحب الـ 23 ربيعا، عبد الحق نوري سقط مغشيًا عليه خلال مباراة ودية بين أياكس الهولندي ضد فريق فيرد بريمن الألماني، دون تدخل من أي لاعب، وذلك في الدقيقة 72 من المباراة، وتم نقل اللاعب من أرض الملعب إلى المستشفي باستخدام طائرة مروحية، وليدخل من بعدها في غيبوبة من 2017 وحتى الآن.

ماذا حدث لعبد الحق نوري؟

بعد سقوط اللاعب بنحو 10 ثوانِ، انتبه الحكم، وطلب دخول الإسعاف، فتدخل طبيب فريق أياكس وطبيب الفريق المنافس، وكانت علامات القلق تظهر على اللاعبين، وأجهش بعضهم بالبكاء، بينما وضع عدد منهم أيديهم فوق رؤوسهم، بسبب عدم قيامه من جديد.

وبعد 3 دقائق، تبين للأطباء أن الأمر خطير، فقد أصيب نوري بسكته قلبية، وتأخر وصول جهاز الصدمات القلبية 4 دقائق، واستغرقت عملية إنعاش قلبه نحو 13 دقيقة، حتى عاد قلبه للنبض، ويبدأ في التنفس بشكل طبيعي، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه دخل في غيبوبة.

وأعلن الأطباء أن استمرار الغيبوبة أدى إلى تلف في وظائف المخ، وبالتالي فإن اللاعب الشاب، حتى وإن استيقظ، فلن يستطيع لعب الكرة مرة أخرى في حياته، ويرقد حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة أمستردام الهولندية.

ماذا تعرف عن اللاعب عبد الحق نواري؟

كان يلعب في صفوف ناشئي أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، في صيف 2016، ولكن بعد موسم واحد فقط مع الكبار، تعرض للإصابة التي أنهت مشواره الكروي مبكرا.

ويعتبر عبد الحق نوري، أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الهولندي، في فريق أياكس، كما أنه حصل على لقب هداف المسابقة، وهو يلعب في خط الوسط.

وكان عبد الحق نوري قريبا من الالتحاق بصفوف المنتخب الهولندي، إلا أن الإصابة حالت دون هذا، وقد ألغى نادي أياكس تعاقده مع اللاعب، منذ شهرين.