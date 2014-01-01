فيديو.. راكبة صينية تفتح باب طائرة لشعورها باختناق

في حادث غريب من نوعه فتحت إحدى راكبات طائرة صينية باب الخروج في حالات الطوارئ قبل الإقلاع، لأنها وجدت المقصورة "خانقة للغاية"، على حد تعبيرها.

الإثنين الماضي، كانت رحلة "MF8215" تستعد للهبوط في المدرج عندما تم إخطار الطاقم بخرق السلامة الرئيسي، بسبب حماقة امرأة مجهولة فتحت باب الطوارئ الخاص بالطائرة، بحسب "ديلي ميل".

وألقى الضباط القبض على الراكبة قبل السماح للطائرة أخيرًا بالمغادرة إلى مدينة لانتشو بالصين، وكانت المرأة في منتصف العمر، فتحت الباب للسماح ببعض "الهواء المنعش" للدخول إلى الطائرة، وأصيبت بجروح في ذراعها.

وتسبب الحادث في تأخر الرحلة الجوية لمدة ساعة حتى يتم إعادة إقفال باب الطوارئ والتأكد من سلامة الركاب، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من داخل الطائرة وحقق مشاهدة أكثر من 18 مليون مرة.

ولم تصدر شرطة مطار ووهان بالصين بعد اسم مرتكبة الحادث، ومن غير الواضح ما إذا كانت تواجه حظراً للسفر، يذكر أن في ديسمبر 2014، تم توقيف أحد الركاب على متن رحلة خطوط شيامن الجوية الصينية لارتكاب جريمة مماثلة.