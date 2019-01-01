نظارة وخريطة ثلاثية الأبعاد للعالم.. "فيسبوك" تخطط لمشروع تكنولوجي ضخم

03:46 ص | الأحد 29 سبتمبر 2019
فيسبوك تخطط لتحويل العالم إلى نسخة ضخمة من الواقع المعزز "Augmented Reality"

فيسبوك تخطط لتحويل العالم إلى نسخة ضخمة من الواقع المعزز "Augmented Reality"

كتب: شريف محمد فريد

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تخطط شركة فيسبوك لإطلاق نظارة تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز "Augmented Reality"، وهي تكنولوجيا مستخدمة من قبل العديد من الشركات، إلا أن خطة فيسبوك لا تتوقف عند تطوير النظارة وطرحها في الأسواق، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

في مؤتمر صحفي، في 25 سبتمبر الماضي، أعلنت شركة فيسبوك عن وضع خطة عمل لقسم "معامل الواقع"، أو "Facebook Reality Labs"، والذي سيعمل على تطوير عدة منتجات متعلقة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي "Virtual reality"، والواقع المعزز "Augmented Reality"، ستمثل نقلة نوعية في حياة البشر، بحسب ما نقله موقع "The verge" الإلكتروني.

بالإضافة إلى تطوير النظارات نفسها، فإن فيسبوك تقوم بمهمة ضخمة لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد لجميع أماكن ومعالم كوكب الأرض، وذلك باستخدام عدة وسائل، أهمها صور الأقمار الصناعية، والمعلومات والصور المتاحة عبر أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بمستخدمي فيسبوك، الذين تخطى عددهم 2.4 مليار مستخدم.

 

عندما تنتهي شركة فيسبوك من خطتها ومشروعها الضخم، والذي سيستغرق سنوات عديدة، فإن ارتداء النظارة سيحول العالم من حول الإنسان على شيء أشبه بأفلام الخيال العلمي، حيث ستظهر للمرتدي معلومات وصور فوق كل شيء حوله، كما سيتمكن من رؤية أي مكان آخر يريده (طالما كان ذلك لا يخترق قوانين الخصوصية)، أو استدعاء نسخة ثلاثية الأبعاد من ذلك المكان (مصنوعة بواسطة الواقع الافتراضي) بحيث يتمكن من رؤية وسماع ذلك المكان والأحداث الواقعة فيه، كأنه قد انتقل بشكل فوري على ذلك المكان فعلاً.

ويعتبر مشروع فيسبوك خطوة كبيرة وغير مسبوقة في مجال التكنولوجيا، ستحول العالم أجمع لواقع افتراضي ضخم، يمكن للمستخدم فيه أن يتمتع بإمكانيات غير محدودة المكان والزمان، إلا أن هذا المشروع أيضاً يطرح عدة تساؤلات ومخاوف من بعض الناس، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية، سواء في الوقت الحالي الذي مازالت شركة فيسبوك فيه تقوم بجمع المعلومات من حسابات المستخدمين، أو عندما يكتمل المشروع ويشهد مشاركة مليارات البشر من كل أنحاء العالم.

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