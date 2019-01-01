ميزة جديدة من "تويتر" تجعل التصفح أكثر سهولة

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" فى إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه وهى "تحديد التغريدات المفضلة"، وذلك عن طريق عمل قائمة تحتوي على أشخاص تتابعهم، أو اشتراكات، حيث يمكن الآن متابعة تغريداتهم مباشرة على "التايم لاين" الخاص بالمستخدم بشكل مباشر.

كانت هذه الميزة، خلال الفترة الماضية، مقتصرة على مجموعة مختارة من الأشخاص، وقام "تويتر" بنشرها لجميع مستخدمى iOS، ويؤكد "تويتر" أن هذه الميزة ستسهل على المستخدمين تصفح المنصة بكل سهولة ويسر.

ويمكن لمستخدمى "تويتر" على iOS تعديل الصفحات التى يريدون أن تظهر على "التايم لاين" أولاً من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم في قائمة الصفحة الرئيسية تحديد "قوائم"، وأسفل كلمة "Pinned" يجب تغيير القوائم الخاصة بالمستخدم.

وأعلنت الشركة تعرض الحساب الرسمي والخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع "توتير" للاختراق، نهاية أغسطس الماضي، نقلا عن "سبوتنيك العربية".

وحذرت "تويتر" من أن حساب "دورسي" يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.

وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.

وأكدت "تويتر" في بيان مقتضب لها، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه.