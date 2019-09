فيديو.. صلاح وماني يتحدثان عن تقييمهما في "فيفا 20"

نشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يحوي بداخله ردود أفعال لاعبي الفريق عند استقبالهم بطاقات لعبة الفيديو الشهيرة "فيفا 20"، والتي أحضرها المدافع الهولندي فيرجل فان دايك.

وتحمل "فيفا 20" لعبة الفيديو الأكثر شعبية والصادرة منذ أيام، تقييم كل لاعب محددة مستواهم بدرجات مئوية.

وخلال الفيديو المنشور على صفحة ليفربول، أبدى الفرعون المصري محمد صلاح، تقبله فكرة حصوله على درجة 90 كتقييم عام، قائلا: "انظر لهذا 90 هذا ليس سيئا، لكن انظر للقوة البدنية يجب أن أحصل على درجة أعلى".

"Trent, who is quicker out of me and you? Say it to the camera!" ????



On launch day, @VirgilvDijk delivers the Reds' @EASPORTSFIFA 20 ratings... with some interesting reactions ???? #FIFA20 pic.twitter.com/De3OsbbjXJ