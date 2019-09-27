فيديو.. صلاح وماني يتحدثان عن تقييمهما في "فيفا 20"

02:44 م | السبت 28 سبتمبر 2019
صلاح وماني

صلاح وماني

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

بالمستندات.. مدرب السودان يتهم "فيفا" بتزوير صوته لصالح ميسي بدلا من محمد صلاح

بالمستندات.. مدرب السودان يتهم "فيفا" بتزوير صوته لصالح ميسي بدلا من محمد صلاح

رئيس الزمالك ينتقد محمد صلاح: ما فعلته خطأ لا يغتفر.. مصر خيرها عليك

رئيس الزمالك ينتقد محمد صلاح: ما فعلته خطأ لا يغتفر.. مصر خيرها عليك

صلاح يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد

صلاح يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول

نشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يحوي بداخله ردود أفعال لاعبي الفريق عند استقبالهم بطاقات لعبة الفيديو الشهيرة "فيفا 20"، والتي أحضرها المدافع الهولندي فيرجل فان دايك.

وتحمل "فيفا 20" لعبة الفيديو الأكثر شعبية والصادرة منذ أيام، تقييم كل لاعب محددة مستواهم بدرجات مئوية. 

وخلال الفيديو المنشور على صفحة ليفربول، أبدى الفرعون المصري محمد صلاح،  تقبله فكرة حصوله على درجة 90 كتقييم عام، قائلا: "انظر لهذا 90 هذا ليس سيئا،  لكن انظر للقوة البدنية يجب أن أحصل على درجة أعلى".

أما السنغالي ساديو ماني، قال بعد استلامه البطاقة بتقييم 88: "إنها درجة جيدة، لكن من الممكن أن تكون أفضل، أنا لا ألعب فيفا، لكن الدرجة ممكن أن تكون أعلى".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

Uber تحدد سعر الرحلة بناء على نسبة شحن بطارية الهاتف

Uber تحدد سعر الرحلة بناء على نسبة شحن بطارية الهاتف

في رد على تغريدة تم نشرها على موقع تويتر، أكد أحد المستخدمين أن شركات طلب الرحلات، ترفع اسعار الرحلات التي المطلوبة من هواتف تقترب بطارياتها من النفاذ
فيسبوك يخفي الإعجابات والتعليقات ابتداء من اليوم

فيسبوك يخفي الإعجابات والتعليقات ابتداء من اليوم

قررت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، إجراء خطوة جديدة تهدف إلى تحسين رفاهية المستخدمين
"كل منه وهتخس".. 18 فائدة لتناول المحشي بجميع أنواعه

"كل منه وهتخس".. 18 فائدة لتناول المحشي بجميع أنواعه

تقدم أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، الدكتورة أميرة جمال، فوائد جميع أنواع المحشي من الكرنب والفلفل والباذنجان والكوسا وورق العنب.
تحذير.. عواصف شمسية "حتمية" مدمرة تضرب الأرض

تحذير.. عواصف شمسية "حتمية" مدمرة تضرب الأرض

أكد علماء الفلك أن هناك عواصف شمسية تضرب الأرض في المستقبل، تلك العواصف لا مفر منها، وسيكون لها تأثير مدمر على الأرض.
احذر "مضادات التعرق": تصيب بالسرطان أو تساعد فى الإصابة به

احذر "مضادات التعرق": تصيب بالسرطان أو تساعد فى الإصابة به

رغم أهمية استخدامها بالنسبة للكثيرين، فإن «مزيلات العرق» صارت تثير الكثير من علامات الاستفهام، فى ظل ظهور أنواع جديدة فى الأسواق كل فترة، وجهل المستهلك