فيديو.. إبراهيموفيتش يطلق تحدي "ماتريكس"

01:13 م | السبت 28 سبتمبر 2019
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس

كتب: فادية إيهاب

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"ماتريكس" تحدي أطلقه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

التحدي الذي أطلقه لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يأتي تشبها بالحركة الشهيرة، التي قام بها الممثل كيانو ريفز بطل سلسلة الأفلام "ماتريكس".

وظهر إبراهيموفيتش، عبر "انستجرام" في فيديو داخل حديقة منزله وهو يتلاعب بالكرة، منفذا الحركة، كاتبا تعليقا يحمل اسم التحدي بالإشارة لعدد من نجوم الرياضة، أمثال الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبطل الفنون القتالية الروسي حبيب نورمحمدوف، ووكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا، من أجل المشاركة في هذا التحدي.

وزلاتان إبراهيموفيتش صاحب الراتب الأعلى في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، حيث يتقاضى 7.2 مليون دولار سنويا، بحسب "سبوتنيك".

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