تدابير فعالة للقضاء على الدبابير الآسيوية

ذكرت السلطات في البرتغال، أن الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار "وباء" الدبابير الآسيوية أثبتت فاعليتها، وبذلك تكون قاربت على الفوز في "المعركة" ضد هذه الدبابير المفترسة.

وأكدت وزارة الزراعة في البرتغال، وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز"، أن الخطة المعنية بمراقبة والسيطرة على الدبابير الآسيوية في البرتغال "فعالة"، مضيفة أنه بحلول يونيو الماضي جرى تدمير أكثر من 5600 عش أكثر مما تم التخلص منه خلال 2018 بأكمله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبور الآسيوي يهاجم أيضا النحل وله تأثير مباشر على الإنتاج، مما يتطلب مراقبة دائمة لخلايا النحل من قبل المربين، بخاصة في الأماكن التي يتم فيها اكتشاف وجود الدبابير.