"تعرضوا للاستغلال الجنسي".. إنقاذ 300 شاب من "مدرسة الرعب" بنيجيريا

أنقذت الشرطة النيجيرية أمس، 300 شخص، معظمهم من الأطفال، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة قرآنية في كادونا شمال نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة هناك.

وأرغم المسؤولين عن المدرسة جميع الشبان على العيش في "ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم"، ما جعل وسائل الإعلام تطلق على المدرسة مصطلح "منزل الرعب"، وفقًا لـ"رويترز".

وقال "حمزة" أحد الطلاب: "يدّعون تعليمنا القرآن والإسلام، لكنهم قاموا بأشياء كثيرة هنا، يجبرون الأصغر سنا على ممارسة الجنس"، متابعا "من حاول الهرب تعرض لقصاص قاس: يقومون بربطه وتعليقه من السقف".