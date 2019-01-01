رحلة الـ 18 مليون جنيه.. كيف تصل إلى الدوري العالمي للعبة Overwatch

بدأت ظاهرة مسابقات الألعاب الإلكترونية في الانتشار مؤخراً، وأصبح للكثير منها جوائز مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات، مثل لعبة Fortnite ولعبة Overwatch، التي بلغ مجموع جوائز الموسم الماضي من مسابقتها 5 ملايين دولار، أي ما يزيد عن 80 مليون جنيه مصري، وسنقدم لكم طريقة الاشتراك في الموسم المقبل من المسابقة، وفقاً لآخر القواعد والشروط.

كانت شركة "Blizzard"، المنتجة للعبة "Overwatch"، قد طرحت دليلاً مفصلاً بمراحل المنافسات المختلفة في اللعبة، وهو دليل "Path To Pro"، أي الطريق إلى الاحترافية، والذي يحتوي على معلومات وشرح وأمثلة توضيحية لكل مرحلة من المراحل التنافسية الأساسية للعبة، مع طريقة الترقي من كل مرحلة إلى المرحلة الاعلى منها، ويمكن الاطلاع على هذا الدليل من خلال زيارة الموقع الخاص باللعبة (Playoverwatch.com)

في البداية، يمكن لأي شخص أن يقوم بتنزيل وتجربة لعبة "Overwatch"، إلا أن الرحلة إلى العالمية والجوائز الكبيرة سيتطلب تخطي العديد من الحواجز.

وتعتبر "Overwatch" لعبة إنترنت جماعية، وهي قائمة على فكرة المواجهات بين فريقين، يتكون كل فريق منهما من ستة لاعبين، وتتكون المواجهة الواحدة بين كل فريقين من عشر مباريات أو جولات.

إذا تمكن مجموعة من اللاعبين من اللعب بطريقة متجانسة، وكانوا جميعا من اللاعبين المميزين، فإنهم يمكنهم تكوين فريق ثابت، والدخول في مواجهات مع فرق أخرى، في موسم مخصص للهواة.

يمكن للفرق التي وصلت إلى مراكز متقدمة في منافسات الهواة أن تنتقل إلى المرحلة الأولى من مراحل الاحتراف في اللعبة، وهي مرحلة تسمى القسم المفتوح "Open Division"، وهي تضم اللاعبين الذين أثبتوا مهارة وقوة، مكنتهم من التغلب على غيرهم من اللاعبين والفرق الهواة.

يتم اعتبار الفرق الـ32 ذات التقييم الأعلى في القسم المفتوح "Open Division" كفرق أو لاعبين محترفين من الدرجة الثالثة، أو "Tier 3 Players"، ويتم اختيارهم لكي يتأهلوا إلى المرحلة الثانية، أو الدرجة الأعلى، من منافسات المحترفين، وهي مرحلة المنافسين، أو "Overwatch Contenders"

يتم تقسيم الفرق المتنافسة في مرحلة المنافسين "Overwatch Contenders" على 8 مناطق جغرافية، وهي: أستراليا، الصين، كوريا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، شرق أمريكا الشمالية، غرب أمريكا الشمالية، والمحيط الهادئ.

ويتكون الموسم الواحد في مرحلة المنافسين، أو اللاعبين المحترفين من الدرجة الثانية "Tier 2 players" كما يطلق عليهم، من ثلاث مراحل فرعية، وهي التصفيات، ومنافسات الموسم الأساسي، ومرحلة المباريات الإقصائية الخاصة بالفرق المتصدرة للترتيب النهائي في كل منطقة من المناطق الجغرافية الثمانية سابقة الذكر.

إذا نجح فريقك في تخطي المرحلة السابقة، مرحلة "Overwatch Contenders"، فسيكون أمامك فرصة للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة، وهي مرحلة الدوري، أو "Overwatch League"، والتي تضم نخبة اللاعبين الذين يطلق عليهم لقب لاعبين محترفين من الدرجة الأولى"، أو "Tier 1 Players"

ويختلف عدد الفرق المشاركة في هذا الدوري من موسم إلى آخر، وإن كانت شركة "Blizzard" قد أعلنت أن عدد فرق الموسم المقبل سيكون 20 فريقاً مثل الموسم السابق، ويتم تقسيم الفرق المشاركة فيه إلى قسمين جغرافيين رئيسيين، وهما القسم الباسيفيكي (قسم المحيط الهادي) والقسم الأطلنطي (أو قسم المحيط الأطلنطي).

ويتكون "Overwatch league" من أربع مراحل في كل قسم من القسمين الجغرافيين، يتم بعد هذه المراحل الأربع إجراء مرحلة إقصائية، لاختيار أقوى الفرق من كل قسم، بحيث يتنافس أقوى 8 فرق على الصعود للمباراة النهائية، والتي سيحصل الفريق الفائز فيها على مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي، بينما ستحصل جميع الفرق الأخرى على مبالغ مالية أقل.

الجدير بالذكر أن جميع اللاعبين المشاركين في مسابقة الدوري "Overwatch League" سيحصلون على راتب سنوي من شركة "Blizzard"، يبدأ من 50 ألف دولار، بالإضافة إلى تأمين صحي ومبلغ مالي إضافي عند ترك اللاعب لمجال الألعاب الإلكترونية بعد عدة سنوات من الاحتراف (التقاعد).