"سوار عاج وسلسلة دهب".. إكسسوار محمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة

ظهر النجم محمد رمضان على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق في السابعة مساء اليوم، بإطلالة إلى حد ما عادية، عكس ما اعتاد الجمهور منه، إذ يطل غالبا وهو يرتدي أزياء ويضع إكسسورات غريبة وغير تقليدية.

ووصل محمد رمضان إلى "الريد كاربت" مرتديا بدلة عادية، "جاكيت وبنطلون وقميص وببيون"، وزيّن عنقه بسلسلة معدنية، بالإضافة إلى وضع 3 خواتم مختلفة، وارتداء سوار ذهبي اللون.

ولم يتخل محمد رمضان عن شعاره المعتاد "نمبر وان"، وأثناء وجوده على السجادة الحمراء، رفع يده أمام المصوريين والصحفيين بعلامة "رقم واحد".

السلسلة و"السوار" اللذان ارتداهما محمد رمضان وظهر بهما في حفل افتتاح مهرجان الجونة من ماركة "فيرزاتشي" الإيطالية العالمية.

إيطالي ومصنوع من الجلد والعاج.. "سوار" محمد رمضان

سوار ذهبي رجالي، إيطالي الصنع، مزين بالعاج، وعليه نقش يوناني، كما يوجد في منتصفه وجه ميدوسا (إحدى الآلهة اليونانية القديمة)، ويبلغ سمكه حوالي 1.5 سنتيمترا.

النسيج الخارجي لسوار محمد رمضان معدني بنسبة 100%، بالإضافة إلى وجود تقليم داخلي من الجلد الطبيعي 100%، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لماركة "فيرزتشي".

سلسلة محمد رمضان في مهرجان الجونة.. ذهب ومكتوب عليها "فيرزتشي"

قلادة رجالية من المعدن الذهبي، إيطالية الصنع، في الأساس تأتي مع حليتين متدليتين، واحدة دائرية تحمل وجه الإلهة اليونانية القديمة "ميدوسا"، والأخرى مستطيلة ومكتوب عليها اسم الماركة "فيرزتشي" باللغة الإنجليزية، ولكن محمد رمضان ظهر بالحلية المستطيلة فقط.

وطول السلسلة يصل إلى 61 سنتيمترا، ويبلغ طول الحلية المستطيلة 5 سنتيمترات، بينما يعادل نصف قطر الحلية الدائرية الموجود عليها وجه "ميدوسا" حوالي 2.5 سنتيمترا، وفقا لموقع "فيرزتشي" الرسمي.

مهرجان الجونة ينطلق بمشاركة مينا مسعود وتنافس 68 فيلما

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.