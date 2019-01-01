سلسلة و3 خواتم و"نمبر وان".. إطلالة محمد رمضان في مهرجان الجونة

يشارك النجم محمد رمضان، لأول مرة، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، التي انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم، والتي يشارك فيها عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

وظهر محمد رمضان على السجادة الحمراء منذ قليل، بإطلالة إلى حد ما عادية، عكس ما اعتاد الجمهور منه، إذ يطل غالبا وهو يرتدي أزياء ويضع إكسسورات غريبة وغير تقليدية.

ووصل محمد رمضان إلى "الريد كاربت" مرتديا بدلة عادية، "جاكيت وبنطلون وقميص وببيون"، وزين عنقه بسلسلة فضة، بالإضافة إلى 3 خواتم ونيكلاس من ماركة "فيرزاتشي".

ولم يتخل محمد رمضان عن شعاره المعتاد "نمبر وان"، وأثناء وججوده على السجادة الحمراء، رفع يده أمام المصوريين والصحفيين.

نجوم عالميون و68 فيلم في مهرجان الجونة في دورته الثالثة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.