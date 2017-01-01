محمد رمضان ومهرجان الجونة.. من الاتهام بالتحرر وأغنية كوبرا للمشاركة

09:52 م | الخميس 19 سبتمبر 2019
محمد رمضان

محمد رمضان

كتب: مصطفى الصبري

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يتواجد النجم محمد رمضان على رأس النجوم المشاركين في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، التي انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم، ويشارك فيها عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

تعد الدورة الثالثة، هي الأولى مشاركة للفنان محمد رمضان في مهرجان الجونة منذ انطلاقه عام 2017، ولكن قبل تلك المشاركة، انتقد "رمضان" المهرجان، واتهمه بالتحرر ووجود الخمور به، ثم خرجت بشرى، التي تعد من المؤسسين الرئيسيين للمهرجان، وهاجمته بفيديو كليب "كوبرا".

مهرجان الجونة فيه خمور

لم يشارك الفنان محمد رمضان في الدورة الماضية (الثانية) من مهرجان الجونة السينمائي، إذ قال خلال حواره لبرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا"، في نوفمبر الماضي: "منذ دخولي الجيش في يناير 2017، أي دعوة لحضور أي مهرجان لا بد أن تمر أولا على إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، علشان آخد الموافقة".

وأضاف "رمضان" أنه لا يعرف إذا كانت إدارة مهرجان الجونة قد أرسلت له دعوة على إدارة الشؤون المعنوية أم لا، مضيفا: "السبب الرئيسي في عدم مشاركتي، هو أن مهرجان الجونة، متحرر، وفيه خمور وحاجات، وأنا كفرد قوات مسلّحة، مينفعش أظهر في مكان فيه حاجات شبه كدا".

وأدى محمد رمضان الخدمة العسكرية في سلاح الصاعقة، لمدة عامين، بدأت في يناير 2017، وانتهت في مارس 2019، حيث تم تأجيل تجنيده كونه طالبًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن عدم استكمال دراسته جعلته مطلوبا للتجنيد.

بشرى تهاجم محمد رمضان بـ كوبرا

عقب تصريحات رمضان عن عدم حضور مهرجان الجونة بسبب الخمور والتحرر، أطلقت الفنانة بشرى، إحدى مؤسسي المهرجان الذي اكتسب صيتا واسعا، بفيديو كليب بعنوان "كوبرا"٬ في ديسمبر 2018، للرد على الفنان.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن الأغنية جاءت، ردا على أغنيتي الفنان محمد رمضان، بعنوان "الملك" و"نمبر وان"، إذ استعانت بشرى في الكليب بـ"أسد حقيقي"، على غرار الأسد الذي ظهر به "رمضان" في "الملك"، كما جاء اللحن مشابهًا لأغنية "الملك" والكلمات على نفس الوزن.

وأكدت بشرى بعد إطلاق الكليب، أنها بهذه الأغنية لم تقصد أن تصنع ضجة إعلامية، بل مقتنعة بما قدمته، وأن هذا الأمر موجود في الغرب، ويدعى Cross Song، وأنها تنتظر رد محمد رمضان، ولن تغضب منه.

نجوم عالميون و68 فيلما في مهرجان الجونة بـ دورته الثالثة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 68 فيلما، مقسمة: "12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة".

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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