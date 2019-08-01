أبرزهم سيلفستر ستالوني ومينا مسعود.. نجوم عالميين في مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، في السابعة مساء اليوم، وتستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ويستضيف كعادته عددا من النجوم المصريين والأجانب.

مهرجان الجونة يعد مناسبة قوية يزور من خلالها النجوم العالميين، مصر، فعلى مدار الدورة الثانية، وخلال الدورة التي انطلقت منذ قليل، وصل إلى الجونة وسيظهر نجوم ساطعين في عالم صناعة السينما.

مينا مسعود

يستضيف مهرجان الجونة هذا العام، النجم العالمي مينا مسعود، كـ"ضيف شرف"، والذي سبق وأكد مشاركته فيه، خلال أغسطس الماضي، عبر مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للمهرجان عبر إنستجرام.

وقال مينا في الفيديو: "مرحبا أصدقائي، سأحضر مهرجان الجونة السينمائي المقبل، والمقرر انعقاده في شهر سبتمبر".

ونشر مينا مسعود، صورة جديدة له عبر إنستجرام، عقب وصوله إلى القاهرة، وعلق عليها: "العودة إلى أجمل مدن العالم.. القاهرة"، وذلك قبل التوجه للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.

سيلفستر ستالون

من ضمن الأمور التي لا تنسى، وفاجأت الجميع أيضا بالدورة الثانية، حضور نجم هوليوود الممثل العالمي سيلفستر ستالون إلى مدينة الجونة وتكريمه في ختام فعالياته، وإهدائه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مشواره الفني الممتد لأكثر من 40 عاما.

وعقب تلقي ستالون، الذي حضر إلى الجونة في سرية تامة، دون علم أي من وسائل الإعلام أو حتى الحضور، الجائزة، قال للجمهور: "إنه لمن الرائع أن أتواجد هنا، إن هوليوود لا تختلف عن مصر في السحر".

وأضاف: "عندما تذكر اسم مصر، يتأتي لذهنك ذلك المجد والتاريخ الرائعين، وله نفحة رومانسية"، مختتما بممازحته للجمهور: "لم آت إلى مصر من قبل، ولكني أخبركم على طريقة صديقي الممثل أرنولد شوارزنجر: سأعود"، ليقابل بتصفيق حاد من الحضور.

سيلفستر جاردينزيو ستالوني، هو ممثل وسيناريست ومخرج ومنتج أمريكي، اشتهر بأدوار الحركة في أفلام "هوليوود"، وهو مبتكر الشخصيتين التين اشتهر بهما عالميًا، وهما الملاكم "روكي" والجندي "جون رامبو".

أوين ويلسون

شارك الممثل العالمي أوين ويلسون إلى مصر، في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة، والتي أقيمت بين 20 إلى 28 سبتمبر 2018، إذ أعلنت إدارة المهرجان وقتها أن "ويلسون" جاء لحضور حفل الختام.

ولدى وصوله، نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على فيس بوك، صورا لـ"أوين ويلسون" في مصر، ووضح عليه اندماجه في الثقافة الشعبية، إذ جلس على أحد المقاهي، والتقط صورة مع راقص تنورة.

أوين ويلسون هو ممثل وكاتب أمريكي من مواليد 18 نوفمبر 1968، وتخرج من جامعة تكساس في أوستن، حيث حصل على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية.

بول هاجيس

استضاف مهرجان الجونة السينمائي، خلال دورته الثانية أيضا، المخرج والكاتب العالمي بول هاجيس، الفائز بجائزة الأوسكار.

وقدم بول هاجيس، وقتها، محاضرة رئيسية حول كتابة السيناريو وصناعة الأفلام، حضرها عدد كبير من صناع الأفلام والمهتمين من الكتاب والمخرجين، حيث شهدت تفاعلا كبيرا نتيجة اهتمام الحضور بالاستفادة من خبرته، فيما يخص مسئوليات كتاب السيناريو في صناعة السينما مستقبلا.

"هاجيس" هو سيناريست، ومنتج، ومخرج كندي، من مواليد 10 مارس 1953 في أونتاريو، سافر إلى إنجلترا لرغبته في أن يصبح مصورًا لعروض الأزياء، لكنه بعد ذلك عاد إلى كندا مجددًا حتى ينمي دراسته في التصوير، ومنها انتقل إلى لوس أنجيليس عام 1975، حيث بدأ عمله في مجال كتابة وصناعة الترفيه، ومن أشهر أفلامه: "The Next Three Days" عام 2010، و"Third Person" عام 2013.

مهرجان الجونة.. نجاح باهر على مدار 3 دورات

يشارك في الدورة الحالية للمهرجان، 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".