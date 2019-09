أبرزهم سيلفستر ستالوني ومينا مسعود.. نجوم عالميين في مهرجان الجونة

View this post on Instagram

#Aladdin’s @menamassoud is ready and raring to join us at #GFF19. Stay tuned for more exciting announcements about the third edition of #ElGounaFilmFestival. مينا مسعود جاهز و متحمس يشارك فى مهرجان الجونة ٢٠١٩. تابعونا عشان تعرفوا اكتر عن النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى #GFF19