الأهلي أم الزمالك.. لمن الغلبة الغد؟ علم الأبراج يجيب على التساؤل

تتجه الأنظار غدا، في تمام الساعة السابعة مساء إلى ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر، والتي يطمح كلا الفريقين للفوز بها للحصول على البطولة، وإثبات تفوقه مع بداية الموسم الكروي.

يتوقع الكثير نتيجة المباراة بفوز الأهلي نظرا لتاريخ نتائجه الإيجابية في مباراة السوبر، بينما يشير آخرون إلى فوز الزمالك بنسبة كبيرة بعد المستوى المتميز الذي ظهر به في مبارياته الأخيرة.

وخلال التقرير الآتي، نعرض توقعات الأبراج لمدربي الفريقين، وللناديين أيضا.

حظ برج فايلر مدرب الأهلي

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد ينتمي إلى مواليد برج العذراء.

ونشر موقع الأبراج حظ "العذراء" غدا الجمعة الموافق 20 سبتمبر وهو كما يلي:

حظ برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للعصبية وللتسرع في الغضب وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

حظ برج ميتشو مدرب الزمالك

وينتمي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك لمواليد برج العذراء أيضا.

حظ برج الأهلي بتاريخ تأسيسه

تأسس النادي الأهلي في أبريل، وهو ما يتوافق مع برج الثور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وسيكون غدا الجمعة مناسب للتركيز على أمور مالية، وإنجاز أعمال معلقة فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

مناسب لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية واجتماعية موفقة.

حظ برج الزمالك بتاريخ تأسيسه

تأسس نادي الزمالك في شهر يناير، وهو ما يتوافق مع برج الجدي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة، يجعلك مستعدا لبذل جهود مضاعفة من أجل القيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تكون عرضة لخلافات مع الأحباب ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ، تساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وقد تضع الأساس لبداية جديدة

يذكر أن ستاد برج العرب بالإسكندرية، يستضيف مباراة السوبر التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك، وهو السوبر المؤجل من الموسم الماضي، حيث يجمع بين الأهلي بطل الدوري في الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الكأس في الموسم ذاته.