"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

12:34 م | الخميس 19 سبتمبر 2019
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

كتب: شريف سليمان

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مساندة وتغريدات حماسية رافقت هاشتاج "فرحنا بالسوبر يا أهلي"، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعما للنادي الأهلي، قبل يوم واحد من مواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك في كأس السوبر.

الهاشتاج شهد دعم جمهور النادي الأهلي للاعبهم المصاب مؤمن زكريا، وتمنيهم الفوز بالبطولة لإهدائها له، كما شهد أيضًا دعم المدونين للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، متمنيين أن تكون البطولة الأولى له مع النادي، كما طالبوا اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم.

معلقين: كأس السوبر هدية لمؤمن زكريا

وكتب إبراهيم: "السوبر ده هيكون هدية لمؤمن زكريا"، لترد عليه نورهان: "السوبر هديه للمؤ"، وكتب محمد عبدالمقتدر: "نفوز بالسوبر ونهديه لمؤمن إن شآء الله"، وغرد أحمد عبدالرحمن: "مؤمن المفترض يسافر غداً لألمانيا لكن هناك محاولات لتأجيل سفره 48 ساعة لحضوره مباراة السوبر وتكريمه قبل بداية اللقاء هديته هي السوبر ويستحقها لا تخذلونا وتخذلوه يا لاعيبة الأهلي". 

وغرد محمد علي: "أول بطوله ليه معانا النهارده"، وكتب محمود سعد: "إن شاء الله تكون بداية موفقة لفايلر مع الأهلي ف وجود لاعبين مميزين بداية تحطيم الأرقام القياسية"، وكتبت منة حمادة: "فلتكن البطولة الأولى لفايلر ومن بعدها بطولات كثيرة أهمها دوري أبطال أفريقيا". 

وكتب أحمد: "الكورة بين أقدامكم والبطولة تحتسب ليكو اطلعو رجالة و بلاش استهتار ... إن شاء الله السوبر بكره"، وغردت سهام جمال: "كونوا رجال كما عاهدناكم"، وقال يوسف خالد: "حلق عالي يا نسر الأهلي البطولة أهلاوية". 

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