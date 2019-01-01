فيديو.. لحظة إطلاق محرك طائرة ركاب قذيفة لهب

تحذير من مرض يشبه الإنفلونزا سيقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة فقط

يبدو أن العالم على موعد مع كارثة جديدة، حيث حذر تقرير عالمي عن "مجلس رصد الاستعداد العالمي" من انتشار أوبئة قد تقضي على نحو 80 مليون إنسان خلال 36 ساعة فقط.