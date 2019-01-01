فيديو.. لحظة إطلاق محرك طائرة ركاب قذيفة لهب

لقطة من الفيديو
نشر موقع "روسيا اليوم"، فيديو تحت عنوان "لحظات مرعبة بين السماء والأرض"، يوضح لحظة هبوط طائرة اضطراريا في مدينة أبو تسفورد بمقاطعة كولومبيا البريطانية.
أطلق محرك الطائرة قذيفة ملتهبة، فقام أحد ركاب الطائرة بالتقاط اللحظة التي انظلقت خلالها القذيفة، وأجبر الطيار على الهبوط اضطراريًا.
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