بعد انتهاء الجولة الأولى.. كبار أوروبا "لم ينجح أحد"

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، والتي اتسمت أغلبها بالندية والمنافسة، والنتائج غير المتوقعة، التي صدمت المشجعين وكانت مخيبة للتوقعات، والتي جائت آخرها اليوم بهزيمة مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.

ريال مدريد لم بكن أول الأندية العريقة التي لم تستطيع تحقيق الفوز في الجولة الأولى، فباستثناء بايرن ميونخ وإنتر ميلان، اخفقت جميع الفرق الكبرى في أوروبا "ولم ينج منهم أحد"، سواء بالهزيمة أو التعادل.

وفي التقرير التالي، تستعرض "الوطن" أبرز نتائج الفرق الكبرى التي لم تفز في الجولة الأولى من الشامبيونز:

ريال مدريد

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا عريضا على ريال مدريد الإسباني، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأحرزهدف التقدم الأول الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يعود اللاعب نفسه لتعزيز تقدم فريقه بهدف ثان من تسديدة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الثاني والأخير، نجح اللاعب توماس مونييه في إضافة ثالث أهداف باريس سان جيرمان ليقتل المباراة تمامًا.

برشلونة

حسم التعادل السلبي مباراة نادي برشلونة الإسباني، وفريق وبروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي جمعتهما باستاد "سيجنال أدونا بارك"، ولم يتكمن "البلوجرانا" من تحخقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

ليفربول

خسر ليفربول الإنجليزي أول لقاءاته في المشوار الأوروبي، بعدما تمكن نادي نابولي الإيطالي من تحقيق أولى انتصاراته بدور المجموعات على نظيره الانجليزيبهدفين مقابل لا شيء.

وتمكن من الفوز بهدفين دون رد عن طريق كل من دريس ميرتينز في الدقيقة 82 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يقتل فيرناندو لورينتي الوافد الجديد للفريق ومهاجم توتنهام السابق المباراة بهدف ثاني في الوقت الضائع من عمر المباراة.

توتنهام

خطف فريق توتنهام الإنجليزي تعادلا ثمينا خارج أرضه، أمام نظيره أولمبياكوس اليوناني، بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث تقدم هاري كين بالهدف الأول لفريق لـ"السبرس" في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وانتفض أصحاب الأرض وسجل دانييل بودينسي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44، ليتمكن اللاعب ماثيو فالبوينا من تسجيل التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

تشيلسي

فاز فريق فالنسيا الإسباني على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وسجل هدف فالنسيا الوحيد المهاجم رودريجو في الدقيقة 74، ليحتل الخفافيش المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر أياكس.

يوفينتوس وأتليتكو مدريد

تقدم نادي يوفنتوس الغيطالي في لقاءه أمام أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير "واندا مترو بوليتانو"، عن طريق كل من جوان كوادرادو وماتويدي، ولكن نجح نادي أتليتكو في العودة للقاء وتسجيل هدفي التعادل.