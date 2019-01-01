5 جنسيات مختلفة تشارك في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

03:14 ص | الخميس 19 سبتمبر 2019
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

كتب: مصطفى الصبري

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يلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي بطل الدوري والزمالك صاحب الكأس، الساعة 8 مساء غد الجمعة، خلال مباراة كأس السوبر المصري، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويلتقي الأهلي والزمالك بعدما حسم فرسان القلعة البيضاء لقب الكأس على حساب نادي بيراميدز، وخطف الشياطين الحمر لدرع الدوري برصيد 80 نقطة.

يضج ملعب برج العرب، خلال مباراة كأس السوبر، بمجموعة متنوعة من الجنسيات، فمن المتوقع أن يشارك في اللقاء 5 جنسيات مختلفة غير المصريين، سواء لاعبين أو مدربين أو طاقم حكام.

المدربون

يقود القلعة الحمراء المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي جاء خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، بداية شهر سبتمبر الجاري.

وخاض السويسري مع المارد الأحمر مباراة رسمية واحدة، ضد فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار مواجهات دور الـ23 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز بها 2 - 0.

أما القلعة البيضاء، فيتولى شارة القيادة الفنية المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي، بعد فترة من الجدل حول هوية المدرب الجديد للفارس الأبيض دامت قرابة الثلاثة أشهر منذ إقالة السويسري كريستيان جروس.

وقاد ميتشو فرسان القلعة البيضاء 4 مباريات، 3 منها في كأس مصر، ربحها كلها، بداية من مصر المقاصة في ربع النهائي، الذي انتهى 1 - 0، والثانية أمام الاتحاد السكندري في نصف النهائي وحسمها 1 - 0، والثالثة في النهائي أمام بيراميدز، وفاز بها 3 - 0 وحسم اللقب للزمالك، ثم خسر آخر مواجهة له في دوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون فوت 2 - 1.

الحكام

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، أن إدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستكون على يد طاقم حكام ألماني.

ويتكون الطاقم من، فيليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام، بتعيين حكم مصري، للقيام بمهمة الحكم الرابع.

اللاعبون

وعن جنسيات اللاعبين الذين يشاركون في مبارة السوبر، سواء مع الأهلي أو الزمالك، فكلها جنسيات أفريقية، وبالتحديد من دول المغرب العربي.

والتشكيل المتوقع للأهلي يضم التونسي علي معلول، دون توقع إشراك أي لاعب أفريقي آخر، أما الزمالك، فأعلن ميتشو أن قائمته تضم التونسيان حمدي النقاز وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أونجم وخالد بو طيب.

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