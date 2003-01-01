"مخنوقة في سرير رجل غريب".. وفاة أخطر حسناء في العالم

قالت الشرطة المكسيكية إنه تم العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان، برفقة رجل غريب.

وبحسب نتائج التحقيق فقد عُثر على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عامًا، والتي توصف في بلادها بـ"أخطر امرأة في العالم" في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية، بجزيرة موسالا، وفقًا لسكاي نيوزعربية.

بتاريخ 14 سبتمبر، ذهبت مع ذلك الرجل إلى منزله لقضاء الليلة هناك، قبل أن تفارق الحياة أثناء نومها، وهو ما اكتشفه ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، ما جعله يبادر بالاتصال بالشرطة.

"الحسناء الخطيرة" فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى في جسدها، حسبما أشارت التقارير الأولية، وفي انتظار مدى صحة وحجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكلوديا أوتشوا فيليكس كانت عارضة أزياء معروفة في بلادها قبل أن تمسي مهربة مخدرات وزعيمة لعصابة لوس أنتراكس الخطيرة، وتتزوج من تاجر المخدرات كارتل سينالوا.