بالفيديو.. فيل يخطف الأنظار بإنقاذه فتى من الغرق

لم يتمالك فيل صغير شعوره اتجاه فتى اعتقد أنه يغرق ويطلب المساعدة، ليتقمص شجاعة البشر في الإنقاذ، حيث اتجه مسرعًا صوب الغريق وقام باخراجه من الماء في لفتة شهدت تفاعلاً كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتداول العديد من نشطاء "تويتر" الفيديو، الذي أظهر شابًا يقوم بالسباحة، ولكنه فوجئ باقتراب فيل صغير منه، الأمر الذي أثار قلقه، قبل أن يدرك نية الفيل بإنقاذه لاعتقاده بأن الشاب يتعرض للغرق، ليستمتع الشاب بإخراجه من الماء باستخدام خرطومه موجهًا الشكر إليه.

My heart



This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him



We really don't deserve them. pic.twitter.com/4D5CfFLBfs