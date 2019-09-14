بالفيديو.. فيل يخطف الأنظار بإنقاذه فتى من الغرق

لم يتمالك فيل صغير شعوره اتجاه فتى اعتقد أنه يغرق ويطلب المساعدة، ليتقمص شجاعة البشر في الإنقاذ، حيث اتجه مسرعًا صوب الغريق وقام باخراجه من الماء في لفتة شهدت تفاعلاً كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتداول العديد من نشطاء "تويتر" الفيديو، الذي أظهر شابًا يقوم بالسباحة، ولكنه فوجئ باقتراب فيل صغير منه، الأمر الذي أثار قلقه، قبل أن يدرك نية الفيل بإنقاذه لاعتقاده بأن الشاب يتعرض للغرق، ليستمتع الشاب بإخراجه من الماء باستخدام خرطومه موجهًا الشكر إليه.

My heart



This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him



We really don't deserve them. pic.twitter.com/4D5CfFLBfs — StanceGrounded (@_SJPeace_) September 14, 2019

وحصد الفيديو الذي نشره أحد المصورين، تفاعلاً كبيرًا تخطى حاجز 6.5 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط، وعلق المصور عليه قائلاً: "قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير ظن أن الفتى يغرق وهرع لإنقاذه، نحن لا نستحق تلك الكائنات الرقيقة الحنونة"، بحسب ما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وعبر عدد كبير من نشطاء "تويتر"، عن مدى تعاطف الأفيال في المواقف الإنسانية مقارنة بالبشر، حيث غرد أحدهم قائلاً: "هذا أمر محزن، عندما تظهر الحيوانات في كثير من الأحيان المزيد من الحب والرحمة للبشرية، أكثر مما نحن نفكر به مع بعضنا البعض، ومعهم أيضا".