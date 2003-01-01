أكثر من 100 لعبة على كل الأجهزة.. Apple Arcade تنطلق في 19 سبتمبر

تستعد شركة "أبل" لإطلاق خدمة "Apple Arcade" بعد غد، الخميس 19 سبتمبر، في أكثر من 150 دولة حول العالم، بالتزامن مع إطلاق نظام التشغيل "iOS 13"، وهي خطوة هامة في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث إنها تعتبر بداية دخول العديد من الشركات العظمى مجال الألعاب المعتمدة على الذاكرة السحابية، أو الألعاب السحابية "Cloud gaming"، التي ستسمح للاعبين بالتمتع بأي لعبة متاحة باستخدام أي نوع من الأجهزة المدعومة من الشركة مقدمة الخدمة، سواء كانت هاتف محمول، جهاز لوحي، كمبيوتر مكتبي، كمبيوتر محمول، أو حتى تليفزيون ذكي.

خدمة "Apple Arcade" هي ببساطة خدمة لتقديم مكتبة للألعاب الإلكترونية لمشغلي الأجهزة الإلكترونية التي ستعمل بنظام التشغيل الجديد "iOS 13"، أو تلك التي تعمل حالياً بالنسخة التجريبية من النظام، الموجودة باسم "iOS 13 Beta"، وذلك وفقاً للتقرير المنشور بالموقع الإلكتروني المتخصص في مجال الأجهزة والبرمجيات "Cnet".

الخدمة ستتكلف 5 دولارات أمريكية، مع التمتع بشهر من التجربة المجانية عند التسجيل، وستسمح لعملاء شركة "أبل" بالتمتع بما يزيد عن 100 لعبة إلكترونية، بدون دفع رسوم إضافية لأي لعبة، على أجهزة الأيفون والأيباد وحواسب "أبل" المكتبية والمحمولة وتليفزيونات "أبل" الذكية، مع وجوب تحديث أنظمة التشغيل العاملة على تلك الأجهزة.

Apple Arcade ليست هي أول خدمة لتوفير الألعاب الإلكترونية بشكل شهري، كما أنها لن تكون الأخيرة، حيث ستدشن شركة جوجل خدمة مماثلة، تحت اسم Google Stadia، كما ستقدم شركة مايكروسوفت خدمة Project X Cloud العام المقبل، وإطلاق شركة نيفيديا خدمة Nividia GeForce Now في شكلها النهائي، وهي كلها مؤشرات تدل على أن عصر التقيد بلعب ألعاب معينة لكل نوع من الأجهزة على وشك الانتهاء، لكن الشيء المميز في الخدمة المقدمة من شركة "أبل" أنها أول خدمة تتيح للمستخدم التمتع بالألعاب على كل أنواع الأجهزة، كما أنها تتميز عن غالبية الخدمات الأخرى في أنها لن تكون خدمة لبث الألعاب أو إتاحة اللعب عبر الإنترنت، بل ستتيح للمستخدم إمكانية تنزيل الألعاب على أي نوع من الأجهزة والتمتع بها في أي وقت وأي مكان، بدون الحاجة إلى الإنترت.

كانت شركة "أبل" قد أعلنت أن الألعاب الموجودة على خدمة Apple Arcade ستدعم استخدام أذرع التحكم الخاصة بجهازي الألعاب "Xbox One S" و"Playstation 4"، كما أن الخدمة تتيح للآباء إمكانية التحكم في نوع الألعاب التي يلعبها أولادهم، بالإضافة إلى أن الخدمة تتيح أن يتم إنشاء ست حسابات مختلفة للاشتراك الواحد، لكي يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بالتمتع بألعابه المفضلة وضبط الإعدادات بطريقته الخاصة.

الخدمة متاحة حالياُ في متجر التطبيقات الخاص بشركة "أبل"، المسمى Apple App Store، وهي موجودة حالياً على النسخة التجريبية، من نظام التشغيل الجديد، iOS 13 beta، وستكون موجودة أيضاً في النسخة النهائية من النظام، التي ستطلق بعد غد الخميس.