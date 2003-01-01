تدريب التلاميذ في السعودية على "رقصة تراثية" ضمن النشاط المدرسي

اختتم "المركز الوطني للعرضة السعودية" التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" في الرياض مؤخراً تدريب مسؤولين بالنشاط الطلابي في عدد من المدارس بأداء العرضة السعودية، ويهدف البرنامج إلى نشر العرضة السعودية على نطاق واسع، والمساهمة في تنويع فرص الترفيه لدى الشباب وربط حاضرهم بماضيهم، بالإضافة لتأصيل هذا اللون من التراث، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي في وزارة التعليم السعودية عبدالعزيز السراء، أن الدورة استهدفت أيضاً مشرفي ورواد النشاط من الإدارات التعليمية العامة، مضيفا أن المتدربين سيحصلون على شهادة "مدرب معتمد" تمكنهم من تدريب رواد النشاط والمعلمين على المهارات الأساسية للفلكلور الوطني والمساهمة في نقل المعرفة والمهارة للطلاب في المدارس.

وتعد العرضة من الفلكلور السعودي، يؤديها الرجال مستعرضين أمام القائد لإظهار حب الأرض والوفاء، وكانت تؤدى في السابق استعداداً للحرب. وفي ظل استتباب الأمن أصبحت العرضة تعبيراً عن الفرح، وقد بدأت عدد من المدارس السعودية تدريس طلابها فن العرضة لأدائها في مناسبة اليوم الوطني الـ89 الذي يوافق 23 سبتمبر الجاري.