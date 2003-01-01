مع ترشيحه لقيادة المنتخب.. شروط وأمنيات حسام حسن مع "الفراعنة"

تردد اسمه كثيرا خلال الفترة الماضية، لقيادة المنتخب المصري، ومنذ رحيل المسكيسكي خافيير أجيري، بعد وداع كأس الأمم الأفريقية، احتل اسمه قائمة مؤشرات البحث على "جوجل" وحديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ورافض لتولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة.

ليست هذه هي المرة الأولى، التي يتردد فيها اسم حسام حسن لقيادة المنتخب، فعند خروج مصر المهين من كأس العالم 2018، رُشح للقيادة خلفا لهيكتور كوبر، ليستضيفه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "إم بي سي مصر" ليتحدث عن رؤيته الفنية في أداء المنتخب وجهازه، ورأيه في تولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده.

عبر حسام حسن، عن سعادته لترشيح اسمه ضمن قائمة المدربين الذين سيتولون المنتخب آنذاك، قائلا "تدريب المنتخب شرف كبير لأي حد"، لافتا إلى إنه لا يوجد لديه شروط لقيادة المنتخب "ما دام عندي الخامات كويسة واتحاد كرة بيساند، نقدر نحقق أي حاجة".

وأشار حسن، في حديثه بشكل عام عن تولي الإدارة الفنية للمنتخب، إلى أن المساندة للمدرب الوطني فيها وطنية أكبر، "لأنه هيبقى واحد مننا"، على حد قوله، مضيفا "أنا ما احترمش المدرب الأجنبي أكتر من المصري، هو بس محتاج كلمة كويسة وهو عنده الوطنية اللي توصله للبطولات وتحقيق المعجزات".

وأكمل حسام حسن في حديثه فيمن يتولي قيادة المنتخب "لازم قبل ما تجيب حد وطني تثق فيه وتقوله أنا معاك ووراك، ولازم تختار صح، وتكون نسبة كبية من الجماهير موافقة على الاختيار".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أعلن موافقة حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، على تدريب المنتخب الوطني الأول، خلفًا لأجيري.

وقال "شوبير" في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر".