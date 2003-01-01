بالفيديو.. إنقاذ أنثى أسد و3 أشبال سقطوا في بئر عميق بالهند

أنقذت فرق متخصصة، أنثى أسد و3 من أشبالها بعد سقوطهم في بئر يبلغ عمقه 10 أمتار تقريبا، في مزرعة بولاية غوجارات بالهند.

وأجريت عملية إنقاذ الأسود بشكل سريع في الليل على ضوء كاشفات ضوئية، بسبب انتشار الظلام و بعد اكتشاف السكان لوجودهم في قاع البئر، وتم إنقاذ الأشبال بصعوبة بالغة من داخل البئر باستخدام الحبال، ولم يصابوا بأذى وانتابت السكان حالة من الخوف حينما رأوا أنثى الأسد وأشبالها، وفقا لـ"ديلي ميل".

ويُعتقد أن عائلة الأسود كانت تتحرك بالقرب من بعضها البعض وسقطت في البئر ليلا، بسبب أنها لم تستطع أن ترى حافة الحفرة في الظلام، وتم إنقاذ الأسود الأربعة ونُقِلوا خارج البئر، ولم يتم التأكد ما إذا كانوا قد أصيبوا بجروح خطيرة أم لا.