Smart Screenshots... خاصية جديدة من جوجل تتيح البحث باستخدام الصور

تعمل شركة جوجل بشكل دائم على تقديم الخصائص جديدة في منتجاتها المختلفة، مثل مجموعة هواتف بيكسل، ومساعد جوجل الافتراضي، وتطبيقات جوجل المختلفة، وقد كشف بعض خبراء التطبيقات ونظم التشغيل عن خاصية جديدة ربما تقوم شركة جوجل بطرحها قريبا.

الخاصية الجديدة تدعى "Smart screenshots"، وهي ستمكن المستخدم من إجراء العديد من المهام الجديدة، عندما يقوم بالتقاط لقطة للصورة المعروضة على شاشة الهاتف، أو "Screenshot"، وفقا لما نشره موقع "9 to 5 Google".

طبقا للتقرير المنشور، فإن شريط الأدوات الذي يظهر للمستخدم عند التقاط لقطة للشاشة سيشهد زيادة بعض الأدوات الجديدة، إضافة إلى الأدوات الموجودة فعلا في الشريط الحالي، مثل أدوات "Crop" أو "Share" المعتادة.

الخصائص الجديدة غير مؤكدة بعد، إلا أن بعض اللقطات المسربة عبر موقع "9 to 5 Google"، أظهرت وجود أيقونة جديدة في شريط الأدوات الذي يظهر بعد التقاط الـ "screenshot"، وهي أيقونة العدية، أو "Lens"، والتي ستعرض المزيد من الأدوات عند الضغط عليها.

من خلال اختيار أداة العدسة، سيتمكن المستخدم من استخدام واحدة من ثلاث أدوات.. إما مميز الحروف البصري (Optical Character Recognizer)، أو القيام ببحث (Search)، أو إيجاد أشياء مماثلة شكلاً (Find visually similar items)

يقول التقرير إنه لم يتضح بعد إذا ما كانت خاصية "Smart Screenshots" ستعمل مع كل لقطات الشاشة التي يلتقطها المستخدم، أم أنها ستكون مخصصة فقط للقطات الشاشة التي سيلتقطها المستخدم من خلال تطبيق البحث الخاص بجوجل.