بطلة الدوري العالمي للكاراتيه لـ"الوطن": تكريم الرئيس حافز وتقدير لتعبي

01:16 ص | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
بطلة الكاراتيه العالمية جيانا فاروق

بطلة الكاراتيه العالمية جيانا فاروق

كتب: محمد شنح

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واحدة من 270 بطلًا، ساهموا بصناعة الإنجاز التاريخي في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، بتتويجها ببرونزية الكاراتيه، كانت على موعد مع إنجاز عالمي جديد في الدوري العالمي، وقتما كان يُكرم زملاؤها في مختلف اللعبات بمركز المنارة للمؤتمرات، خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، إلا أنها رغم الغياب، أبدت فرحة لا توصف بتكريم رئيس الجمهورية لأبطال الرياضة المصرية.

"الواحد بيحس إنه فعلًا متقدر على تعبه ومجهوده"، بتلك الكلمات وصفت البطلة العالمية جيانا فاروق، المتوجة قبل أيام بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه، شعورها فور علمها بدعوتها للتكريم من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه حافز كبير جدًا لمزيد من البطولات، ولرفع علم مصر.

جيانا فاروق: كرمت من الرئيس في 3 مناسبات سابقة على إنجازاتي

"جيانا" عرفت بالتكريم الرئاسي، أثناء وجودها في معسكر بطوكيو بعد حصولها على ذهبية الدوري العالمي، وعن طريق الاتحاد المصرى للكاراتية، إلا أن وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لم يكن التكريم الأول للاعبة منتخب مصر في الكاراتيه من قبل رئيس الجمهورية على إنجازاتها، فكرمت في ثلاث مناسبات سابقة بأعوام 2016 و2017 و2018.

ورغم الغياب عن الحضور، إلا أنها كانت حريصة على معرفة تفاصيل التكريم كاملة من أصدقائها من الأبطال والبطلات المكرمين، ومن مسؤولي الاتحاد، سواء تحية شباب مصر لهم في بداية المؤتمر الثامن للشباب، أو ما دار في الاجتماع مع الرئيس بين جلسات المؤتمر، وقراره الجمهوري بإصدار أوسمة التكريم لكل بطل حسب ميدالياتها.

ويمتلئ سجل إنجازات جيانا فاروق، لاعبة النادي الأهلي، مع الكاراتيه بالكثير من الإنجازات، فهي بطلة العالم للكاراتيه في مراحل الناشئين والشباب والكبار، وصاحبة فضية دورة ألعاب البجر المتوسط، كما أنها ما زالت طالبة في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

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