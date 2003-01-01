أحمد فهمي ينهال بألفاظ خارجة على معجبة انتقدت بنات أخيه عبر إنستجرام

10:42 م | الإثنين 16 سبتمبر 2019
أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

كتب: منة الصياد

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عبر الفنان كريم فهمي عن استياءه بعد نشر صورة له منذ قليل جمعته بزوجته وبناته مع شقيقه أحمد وزوجته هنا الزاهد أثناء حفل زفافهما، حيث تلقى عدد من التعليقات التي سخر خلالها بعد متابعيه من وضعه لصور تعبيرية "إيموجي" على أوجه بناته.

فجاءت التعليقات بين "أنت مخبي وشهم ليه"، و"إيه لازمة القلوب دي ما حد عنده بنات"، وغيرها من التعليقات الساخرة، لينشر بعد ذلك "كريم" صورة أخرى تجمعه ببناته كاميليا وناعومي، معلقًا عليها "أحلى وأغلى حاجة في حياتي ملحوظة: السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصورة اللي فاتت".

أحمد فهمي يدافع عن بنت أخيه كريم على إنستجرام

صور كريم فهمي مع بناته وانتقاده للتعليقات التي تلقاها من بعض المتابعين، لم تمر مرور الكرام على العريس أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، التي حرصت على التعليق بوضع قلوب للتعبير عن مدى حبها لكريم وبناته، فيما انهال أحمد فهمي بالسباب على من انتقدت بنات شقيقه.

وقال أحمد فهمي: "انا مش لاقى (...) اللى شاتمة كاميليا و ناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها (***) من رجلى الساعة ٣ الضهر وانا لابس جزمة من غير شراب وفاقدة الأمل إنها تتجوز، بيني وبينك دا أحسن عشان الأشكال دي مينفعش تتكاثر.. دا المفروض يعقموهم كمان... أنا طول عمرى بقول عندكو حق إنى بتعصب زيادة لكن المرة دى مش هسمع حد لما (***) زى دى تكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين".

يذكر أن صورة كريم فهمي مع بناته كانت في حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي على هنا الزاهد، الذي أقيم منذ أيام في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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