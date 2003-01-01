تسريبات جديدة لمجموعة هواتف Huawei Mate 30 المرتقبة

قبل الإطلاق الرسمي لمجموعة الهواتف الجديدة لشركة هواوي، الـ "ميت 30 – Mate 30"، الخميس المقبل، شهد شبكة الإنترنت ظهور مجموعة من الصور الجديدة التي تلقي نظرة أقرب على الهاتف المرتقب، الذي ستضع شركة "هواوي" فيه كل ما تملكه من تكنولوجيا وأفكار مبتكرة.

الصور تم تسريبها من خلال أحد المدونين المشهورين

الصور تم تسريبها من خلال "إيفان بلاس"، أحد المدونين والمتابعين المشهورين للتكنولوجيا، ويظهر في الصور أربع نسخ مختلفة لهاتف "Mate 30"، تتراوح في مواصفاتها وأشكالها، إلا أنها كلها ستصدر بدون تطبيقات شكرة جوجل المختلفة، وفقاً لما نقله موقه "Engadget" الإلكتروني المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

النسخة الأقوى.. Mate 30 Pro

ستحتوي نسخة الـ "ميت برو"، مع النسخة العادية ايضاً، على معالج مزود بشريحة "Kirin 990 SoC"، والتي تدعم الاتصال بشبكات الـ5G، مما يدل على أن نسخة الـ "برو" والنسخة العادية ستتمتعان بقدرات تكنولوجيا الـ5G

الصور تظهر أن شاشة نسخة الـ "برو" ستحتوي على نوتش "Notch" تتوسط الجزء العلوي، بالإضافة إلى أنها مصممة بطريقة الشلال، أو "waterfall"، وهو الاسم الذي يطلق على الشاشات التي تنحني وتمتد على الاطراف الجانبية للجهاز.

صورة أخرى لظهر الجهاز تظهر أربعة كاميرات/مستشعرات، موضوعين في إطار دائري، ويمكن رؤية شعار شركة "Leica" المتخصصة في تصنيع أنظمة التصوير. البعض اقترح أن هناك كاميرتان بدقة 40 ميجا بيكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل خاصة بالتصوير ذي الزاوية العريضة "Wide Angle"، وأن الكاميرا الرابعة ستكون مخصصة لاستعارة زمن الطيران أو "Time-Of-Flight sensor"، لكن هذه مجرد تكهنات.

كما يبدو في الصور أيضاً أن الـ "برو" سيكون مزودا بشريحتي اتصال، نظراً لوجود مؤشرين قوة - الإشارة "signal strength indicators" بأعلى الجهاز في الصور المسربة.

النسخة العادية.. Mate 30

أظهرت الصور أن النسخة العادية ستكون مزودة بـ "نوتش" أصغر من ذلك الموجود بشاشة الـ"برو"، وقد أرجع البعض اختلاف حجم الـ"نوتش" لقلة المستشعرات الخاصة بخاصية "فتح الهاتف باستخدام الوجه"، أو "Face Unlock"، الموجودة في النسخة العادية، مقارنة بالنسخة الأقوى.

النسخة العادية ستكون ستحمل معالج مزود بشريحة "Kirin 990 SoC" الجديدة، كما ذكرنا، والتي ستمكن الهاتف من الاتصال بشبكات الـ5G، وقد ظهر "مستشعر قوة إشارة"، في الصورة الخاصة بالنسخة العادية، مماثل لمستشعرات الإشارة الخاصة بشبكة الـ5G، وهو مؤشر قوي لاحتواء النسخة العادية، والنسخة الأقوى، لقدرات شبكة الـ5G

من المتوقع أن تكون هذه النسخة أيضاً مزودة بمكانين لشريحتي اتصال، ولم يتمكن الخبراء من التعرف على تصميم الكاميرات الخلفية للجهاز، نظراً لعدم وجود صورة لظهر الجهاز الخاص بهذه النسخة في الصور المسربة.

النسخة الأقل.. Mate 30 Lite

تختلف هذه النسخة كثيراً عن النسختين السابقتين، فهي بثقب صغير بأعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، بدلاً من النوتش الموجود بالنسختين السابقتين. الصورة الخلفية للجهاز أظهرت إطارا رباعيا للكاميرات الخلفية، مع المستشعر الخاص ببصمة الإصبع الذي يستخدم لفتح الهاتف.

المسرِّب "إيفان بلاس" أعلن في تغريدة لاحقة للتسريبات أن النسخة الـ"لايت" من الهاتف ستكون مماثلة لهاتف "Nova 5i Pro، والذي كان مزوداً بمعالج يستخدم شريحة "Kirin 810"، الأقل قوة من معالج النسختين السابقتين.

نسخة الـ "بورش".. Mate 30 Porsche

نسخة الـ"بورش" هي نسخة مميزة من النسخة الأقوى للهاتف، "Mate 30 Pro"، وهي تتميز بمظهر خارجي مستوحى من سيارات شركة "بورش" الشهيرة، حيث تأتي بظهر مغطى بالجلد، لونه إما أسود أو أحمر.

الهاتف سيعمل بنظام تشغيل أندرويد.. ولكن بدون تطبيقات جوجل

كانت الحكومة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة "هواوي"، تمثلت في منع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، وهو ما يعني أن شركة جوجل لن تسمح لشركة هواوي باستخدام برامجها على أي من أجهزتها، وإن كان هذا لن يمنع الهواتف من استخدام نظام تشغيل أندرويد، حيث إنه نظام تشغيل مفتوح المصدر، إلا أنه يعني أن جميع برامج جوجل المشهورة، مثل خرائط جوجل ويوتيوب، لن تكون موجودة على الهاتف الجديد، كما سيغيب أيضاً تطبيق متجر التطبيقات "Google Play"، وهو الوسيلة الأساسية (لكن ليست الوحيدة) لمستخدمي هواتف أندرويد للحصول كل تطبيقات الهاتف تقريبا.