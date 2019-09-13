كيف أثبت صلاح وماني انتهاء خلافهما داخل الملعب؟

في نهاية شهر أغسطس الماضي، نشب خلاف بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجمي فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب مشكلة وقعت بينهما في ملعب لقاء بيرنلي، خلال مواجهات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

سيطرت هذه الأزمة على المشهد في الدوري الإنجليزي، وتداولتها وسائل الإعلام العالمية بكثافة في الأسابيع الماضية، متوقعة أن تتطور الأزمة بين النجمين.

وعلى الرغم من ذلك، أثبت كل من صلاح وماني أن الأزمة انتهت أصلا منذ أن نشبت في مباراة فريقهما أمام بيرنلي، وعلاقتهما الآن لا يوجد بها أي شوائب، وأكد كل منهما على ذلك بطريقته.

صلاح نشر فيديو مضحك له ولماني

حاول محمد صلاح تهدئة الأزمة بينه وبين ماني، يوم السبت الماضي، أي قبل يوم من مباراة فريقهما ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز بها الريدز 3-1.

ونشر صلاح على حساباته الرسمية الخاصة بموقعي "إنستجرام" و"تويتر"، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.

الفيديو تم تركيبه بطريقة مضحكة على أن صلاح وماني طفلان يلعبان معاً ومن خلفهما مدرب الفريق يورجن كلوب على أنه والدهما.

ويعتبر هذا المقطع أول تعليق من صلاح على الخلاف الذي وقع بينهما.

ماني أعاد نشر الفيديو المضحك

بعد أن نشر صلاح المقطع الذي ظهر فيه صديقان صغيران وهما يتعانقان بعد غياب، مركب بطريقة مضحكة وجهي صلاح وماني على الطفلين، أعاد السنغالي نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، من خلال خاصية "ستوري إنستجرام"، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.

تصريحات صحفية لماني تؤكد انتهاء الخلاف

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن انتهاء أزمته مع زميله محمد صلاح، مشددًا على أن العلاقة بينهما عادت كما كانت.

وخلال لقاء عبر قناة "كانال بلس" عقب لقاء ليفربول ضد نيوكاسل، أمس، أوضح ماني أنه تحدث مع صلاح بعد لقاء بيرنلي الذي نشبت خلاله الأزمة، والعلاقة بينهما كأفضل ما يكون حاليًا.

وقال السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول: "مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ!، هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي طبيعية".

وأضاف ماني "أحيانًا نريد التحدث وجهًا لوجه وهذا ما حدث بالفعل، الآن نحن نتصالح، نحن أصدقاء حميميون من جديد كما كنا من قبل".

الخلاف بين صلاح وماني

كانت فترة الراحة التي استمرت نحو 10 أيام بين الأسبوعين 4 و5 في الدوري الإنجليزي هيمنت عليها المشكلة التي نشبت بين نجمي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في مباراة الأسبوع الرابع ضد برونلي والتي فاز فيها فريقهما 3-0.

عند استبدال ماني قرب نهاية المباراة خرج غاضبا ومعبرا بشكل علني غير معتاد منه عن استيائه لعدم تمرير النجم المصري الكرة له، في ما كان بوضع يمكنه من إحراز الهدف الرابع للفريق بسهولة.

وقد أجج هذا الموقف الحديث مجددا عن "أنانية" وتنافس صلاح وماني، اللذان احتلا معا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم الأرسنال أوباميانغ في الموسم الماضي، وإحجامهما عن التمرير لبعضهما، ومدى انعكاس ذلك على فريق ليفربول ككل.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهى الأسبوع الخامس في الدوري الإنجليزي بشكل مثالي لليفربول الذي واصل احتلال القمة بالحصول على العلامة الكاملة وهي 15 نقطة من خمس مباريات بعد فوزه على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وهكذا حقق ليفربول الفوز الـ 14 على التوالي، وواصل احتلال القمة بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي. وبات السؤال المطروح في أوروبا كلها هو كيف يمكن إيقاف خطورة هذا الثلاثي؟