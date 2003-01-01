قبل مباراة السوبر بأيام.. حرب السوشيال ميديا تبدأ مبكرا بين الجماهير

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة كأس السوبر، بين القطبين؛ الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، في تمام الساعة 8 مساء يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري، على أرض ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلتقي الأهلي والزمالك بعدما حسم فرسان القلعة البيضاء لقب الكأس على حساب نادي بيراميدز، وخطف الشياطين الحمر لدرع الدوري برصيد 80 نقطة.

على الرغم من أنه يتبقى على موعد مباراة كأس السوبر نحو 4 أيام، إلا أن الجماهير بدأوا الحرب مبكرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاج "#السوبر_اهلاوي_يابتوع_البليله".

وخلال الساعات الماضية، تصدر هاشتاج "#السوبر_اهلاوي_يابتوع_البليله" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأصبح من أكثر الأوسمة استخداما عبر موقع التدوينات القصيرة.

وتمثلت أكثر التغريدات في مطالبة لاعبي النادي الأهلي بحسم الكأس لصالحهم وتحفيزهم والدعاء بأن يكون النصر حليف المارد الأحمر.

وقد يبدو "الوسم" في البداية خاص بالجماهير الأهلاوية فقط، بسبب اسمه، ومع ذلك استخدمه عدد كبير من جماههير القلعة البيضاء أيضا، من أجل الرد على عشاق المارد الأحمر.

وكتب حساب مشجع وملكاوي يسحمل اسم "ميجو"، "اعتقد كان نفس الهاش من سنو فاتت والسوبر كان زملكاوي"، وغرد آخر "ريش النسر طار من كتر المرار.. عامل فيها بطل وهو بتاع فيشار".