"عيب خلقي أنقذ حياته".. ولادة عجل بقدم خامسة على رأسه

في حالة نادرة، شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية، ولادة عجل بقدم خامسة على رأسه.

وأثارت هذه الميزة، النفور منه ورغب أصحابه بذبحه في المسلخ، ولكن هذا العيب الخلقي أنقذ حياته، حيث رغب أصحاب العجل، في البداية، باستغلال هذا التشوه وبيعه بثمن غال، ولكن سرعان ما خاب أملهم، لأن الحيوان كان يحتاج لعلاج بيطري ليبقى حيا، بحسب "روسيا اليوم".

وتدخل ألكسندر مات البالغ من العمر 38 عاما، وعروسه ماجين ديفيز، ليكتب نهاية سعيدة للعجل، واشتروه، وقاما بشراء البقرة التي ولدته.

ونصح الطبيب البيطري، الزوجين بعدم إزالة "قدم" العجل الخامسة الموجودة على رأسه، وذلك لخطورة العمل الجراحي على حياته.